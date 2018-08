Para cerrar una semana frenética en la causa de los cuadernos de las coimas K, por orden del juez federal Claudio Bonadio fueron detenidos el ex titular de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain y el ex funcionario del Ministerio de Planificación Claudio Uberti. El juez también ordenó detener al empresario Raúl Vertúa y al ex secretario privado de Julio De Vido, José María Olazagasti.