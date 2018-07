A la vez, la ministra de Seguridad detalló: "No solamente los narcos hacen plata para tener plata en sí misma, sino que poseen campos, autos y una gran cantidad de bienes, que ademas las usan para el negocio narcocriminal. Es por ello que sacarle los bienes rápido significaría impedirles muy fuertemente hacer ese negocio narcocriminal. Se les extingue el dominio, lo que quiere decir que no son más de su propiedad, y eso en una acción civil que implica que ellos, los narcos, tienen que demostrar de dónde sacaron la plata y los bienes, si no lo pueden demostrar se les sacan dichos bienes independientemente de cómo salieron en el proceso penal".