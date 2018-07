El que no estará es Mauricio Macri, de regreso desde la cumbre de los BRICS, que se realizó en Johannesburgo, ni tampoco Gabriela Michetti, que lo reemplazará en la inauguración de la Sociedad Rural. Está en duda la presencia Marcos Peña, que tratará de acercarse a alguna esquina a último momento, aunque no lo tiene seguro, ya que confirmó su presencia en el Predio Ferial de Palermo y no parece sencillo que pueda salir rápidamente de ahí para llegar a algún rincón del conurbano.