Al principio, la relación entre Mauricio Macri y Vladimir Putin no fluyó. Hubo diferencias con la tasa de interés de un crédito ruso destinado a la represa de Chihuidos, en Neuquén. Macri pidió una baja de la tasa que estaba acordada con Cristina Kirchner. A Putin no le gustó ese reclamo y volteó la línea acordada con el banco Vnesheconombank. La relación mejoró cuando se hundió el ARA San Juan. El presidente de la Federación Rusa se puso a disposición, sorprendiendo por su calidez ante la tragedia de los 44 marinos argentinos. "Lo que necesiten, lo tienen", adelantó Putin en un diálogo telefónico con Macri. Y así ocurrió: la ayuda rusa se mantuvo hasta el día que cesó la búsqueda y rescate del submarino.

Esta tragedia acercó al presidente argentino con Putin y en la última reunión que mantuvieron en el Kremlin, las relaciones entre ambos mandatarios encontraron su propia lógica personal. No es que Putin ahora sonría mucho, ni que Macri deje de hacer chistes sobre fútbol. Pero al menos, no habrá sonrisas forzadas en la foto oficial.