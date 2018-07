Timerman estaba en su casa para declarar por videconferencia pero no se lo escuchaba. No había un micrófono personalizado, solo el de la computadora que tomaba la imagen. "No nos pidieron un micrófono ambiental", contestó el técnico que estaba en la casa de Timerman ante el reclamo. "Pedimos el equipo adecuado para esta videconferencia", le respondió la jueza. Después de poco menos de una hora de intentar que el sistema mejorase, el tribunal dio por terminada la audiencia que continuará esta tarde.