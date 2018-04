"El autor del último gol de ese mundial", lo presentó y pidió ver las imágenes de la final con Alemania en la que con un tercer gol para la Argentina el jugador definió el título. Burruchaga no sabía que se venía un gag cuando en la pantalla apareció una foto de Diego Armando Maradona tocando con la mano la pelota en aquel primer gol de los cuartos de final de México donde Argentina dejó afuera a los ingleses. "No, no era ese", actuó Kent y pidió que mostraran el gol de Burruchaga. Nuevamente en pantalla se vio otra cosa, no fue su gol sino las imágenes de aquel que llamaron "el gol del siglo" en el que Maradona gambeteó a medio equipo inglés y puso el partido 2-0. Y no fue una sino dos veces que se vio la magistral jugada que hasta algunos gritaron como en la cancha, a pura emoción.