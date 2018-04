-Si no lo personalizas, creo que no hay diferencias irreconciliables cuando te pones de acuerdo en proyectos e ideas. Con algunos sectores, si no hay capacidad de autocrítica, es imposible ponerte de acuerdo. No me gusta hablar de las posibilidades de acuerdo o desacuerdo en función de un rótulo. Es decir, con o sin el kirchnerismo. Yo hablo de las actitudes. Si no tenés autocrítica sobre el pasado, si no sabes porque la gente se enojó con nosotros, si terminas echándole la culpa a la gente que se equivocó, es muy difícil ponerte de acuerdo. Hay compañeros que se sienten más cómodos siendo oposición que asumiendo la responsabilidad de que hay que generar cosas distintas para volver a ser gobierno. Hay compañeros que no se quieren correr al costado y priorizan su situación personal por sobre un proyecto de gobierno. Ahí es donde se nos complica ponernos de acuerdo.