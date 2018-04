El juez Cruz libró la orden detención contra el ex mandatario en el marco de la denominada "megacausa". Además, pidió la captura de su ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini; el ex titular del IVUJ Lucio Abregú, Héctor Carrizo y José Mercado (integrantes de la UEP, Unidad Ejecutora de la Provincia). También de la escribana ligada a la Tupac Amaru y Milagro Sala, Claudia Trenque.