El juez Isidoro Cruz libró una orden detención contra el ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner en el marco de la denominada "megacausa". Cruz ordenó también la detención de su ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini, el ex titular del IVUJ Lucio Abregú, Héctor Carrizo y José Mercado (integrantes de la UEP). También de la escribana ligada a la Tupac Amaru y Milagro Sala, Claudia Trenque.