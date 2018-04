Sobre el final de su discurso, cuando Daniel Lipovetzky (el diputado a cargo de moderar el debate) le pedía que finalizara porque se había agotado el tiempo, Novaresio volvió a señalar a Polledo: "Lo digo nuevamente en ella porque no sólo es la vicepresidente de la comisión, sino porque representa honestamente una convicción; Carmen no puede dejar que las mujeres se sigan muriendo, no puede imponerle al resto de las mujeres una concepción ideológica que yo defiendo pero que es única, personal e intransferible, usted no puede seguir favoreciendo que las mujeres ricas accedan al misoprostol y que las mujeres totalmente excluidas a la rama de perejil. Usted no puede obligar a los que pensamos distinto a vivir en una teocracia".