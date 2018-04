C: Hola, Oscarcito.

P: Sí.

C: Ay, estoy un poquito cansada hoy. Yo voy mañana a trabajar ahí al

Patria con todo lo que tengo que hacer, ¿te parece?

P: Bueno, como quieras, sí, sí, sí. Nosotros mañana tenemos una serie de

actividades ya planificadas, que si querés, las mantenemos…

C: No, las tienen que mantener. A ver, eso tiene que funcionar independientemente de que yo… esa es mi oficina, punto. Yo voy a la oficina y tengo reuniones con gente y punto.

P: Está bien

C: Pero lo que pasa es que hoy tuve un día fatal y estoy cansada y me cansé del fin de semana, ¿viste? ¿Qué te pareció la nota de anoche?

P: Sí, la vi la nota, sí. Te digo, bien

C: ¿La escuchaste o la viste?

P: No, no, la vi, te escuché porque no te veíamos

C: Claro

P: Bueno, eso fue uno de los temas, de las observaciones que hay, de que

no estuviste en vivo. Eso es una cosa… se generó la expectativa que te

iban a ver, entonces que fue una cosa negativa del punto de vista

comunicacional. El contenido está bárbaro, además todo lo que dijiste,

pusiste bien claro hasta donde avanzar y hasta donde no vas a avanzar. El

tema de Cambiemos, esperemos que Cambiemos cambia. La oposición, no

falta una oposición, lo que le faltan son ideas. Bueno, todo ese tipo de

cosas, estuvo perfecto. Hasta dónde avanzaste, hasta donde no avanzaste,

eso…

C: Sí, sí, sí, te escucho

P: Obviamente, hay algunos que estaban esperando más y qué sentido que salgas….

C: A matarlos a estos

P: Claro.

C: La loca, siempre la loca

P: Exactamente. No, yo creo que estuviste bien, creo que no es momento, de avanzar más de lo que avanzaste, te digo porque hay algunos que quedaron a la expectativa cuando te preguntó si ibas a ser de la oposición o la jefa, que se yo, y que relativizaste el tema. Entonces, hay algunos como que están expectantes digamos con eso, ¿no? Que quieren otra cosa, un poco más a fondo, ¿no? Después en general bien, yo te mandé ahí unas consideraciones de unos compañeros que estuviste como libre, como estadista, que no avanzaste más de lo que había que avanzar, que no te fuiste de mambo, ¿viste?, eso…

C: ¿Cómo? ¿Qué me fui de mambo?

P: No, no te fuiste de mambo

C: Ah

P: No hiciste una acción en contra de Macri… bien, en ese…

C: Hola, hola, se cortó. Bien

P: Desde el punto de vista comunicacional quedó esa cosa de que faltó algo

C: Sí

P: Digamos

C: Siempre le falta algo a los compañeros, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que

quieran que diga? ¿Que iba a venir a qué? Me parece que no entendieron,

vos sabés que la gente me entiende más que los dirigentes, pienso

P: No, eso sí. Ahí hay una urgencia de la dirigencia también eh, hay una

urgencia de la dirigencia.

C: Claro, me parece que fui clara, mirá yo no voy a consistir en vanguardia

de nada ni en cosas que no, la sociedad no esté dispuesta a llevar adelante, eso es así, a ver, si vos vas a pagar la factura… sino hacer los que hicieron lo de Villa Gesell que agarraron y…

P: Sí, bueno, muchos se enteraron de eso por lo que dijiste

C: Claro.

P: Que vos lo pusiste

C: Claro, claro, claro. Pero eso es una cosa, son decisiones que también

tiene que tomar la gente, me parece

P: La gente, exactamente, sí, sí. No, yo te trasmito algunas cosas que me

plantearon, para mi gusto, para mí yo creo que estuviste bien, estuviste

bien en el sentido de no avanzar más de lo que hay que avanzar. Yo no

creo… porque si no, si vos avanzas más, ¿qué terminamos? A fin de año pedimos que se vayan

C: A los tiros, claro

P: Una locura

C: Por eso digo, tiene que durar cuatro años este gobierno, es un gobierno

de cuatro años

P: Exactamente, eso está… el tema ese simplemente la expectativa

C: ¿Viste la denuncia que le hicieron a Alperovich? Con José López de las

no sé qué cantidad de miles de viviendas de Tafi viejo, Tafi grande, no sé

qué mierda.

P: En Tafí del Valle

C: Sí, sí

P: Y claro, les va a llegar, sí, sí (Interferencia) para hablar personalmente

con vos en algún momento, pero bueno, mañana cuando vengas

C: Mañana, sí sí, mañana, mañana, yo me voy a quedar así que no hay

ningún inconveniente.

P: Escuchame, mañana a la tarde nosotros tenemos la presentación del

libro virtual sobre el bicentenario, en principio va a venir Hebe, Estela,

periodistas, va a estar Santoro, va a estar Nora Veiras, va a haber… eso es

a las seis de la tarde, va a haber gente acá

C: Ah, sí, bueno, y yo voy a estar ahí va a ser medio complicado, ¿no?

P: No

C: Eh, y sí, si yo estoy ahí Hebe me va a querer ver, Estela también, este…

P: Hebe me pidió por favor que quiere verte

C: Sí, sí, sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno,

entonces mañana no voy a poder ir tampoco al Patria todavía. Ahora, ¿y el

miércoles hay actividades? No.

P: El miércoles no, el jueves tenemos

C: Bueno

P: El jueves tenemos las charlas de los jueves, pero escuchame, sino la de

mañana la levantamos eh

C: No, ¿cómo vas a levantar una actividad porque yo estoy acá? ¿Vos estás

en pedo? Que vas a jugar así con la gente, no

P: Bueno

C: Punto, ya está, ¿estás loco?¿Qué te pasa?, no

P: Están todos esperándote a vos

C: Bajo ningún punto de vista, bueno no, pero yo puedo ir más temprano e

irme a las seis… tomarme el piro.

P: Irte antes. Claro, sí

C: Sí, irme antes de la actividad, irme antes de la actividad, sí

P: Ahí están largando lo del miércoles, porque hay gente que quiere ir a

tribunales el miércoles

C: No, pero me parece que… habría que… bueno qué se yo, cada uno que

haga lo que quiera, ¿viste?

P: Que haga lo que quiera, bueno, pero yo te digo porque está la cosa,

está la expectativa de que quieren ir, ¿viste?

C: Sí, bueno, pero este…

P: Empiezan por las redes por esto, ¿viste?, yo…

C: Bue, va a ser un problema porque con todas las citaciones que me van a

hacer y con todas las indagatorias que me van a hacer, tampoco hay que

cansar, bah, nadie les pide que vayan además porque yo la verdad es que

no le estoy pidiendo a nadie nada, pero bueno, que cada uno haga lo que

quiera Oscar…

P: Por eso, que fluyan, por eso, sí sí

C: Que fluyan, que fluyan naturalmente, que nadie sea dique ni contención de nada, que las cosas fluyan.

P: Sí, sí, sí, fluya no, yo también estoy de acuerdo eh, sí, sí, sí, hay que

dejar que las cosas vayan… nosotros no ponernos, ni querés ponerlos al

frente, ni querés frenarlos.

C: Claro

P: Las cosas ocurren como tienen que ocurrir

C: Ni frenando, ni…

P: Ni ponerlos al frente

C: Ni, ¿cómo se llama?, ni frenando, ni acelerando, andando

P: Sí, sí

C: Andando

P: Bueno listo mañana hablamos

C: Dale, dale, un beso

P: Listo, macanudo, chau, chau