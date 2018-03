Guillermo es el nieto de la vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, y hace pocos días pidió que no se otorgue a su apropiador el beneficio de la prisión domiciliaria porque tiene miedo. Esa tarde de octubre del 2017 en la ex ESMA no tenía miedo pero tampoco se lo veía feliz a pesar de afirmar que su vida sigue y que conformó una familia y avanza con sus estudios universitarios. Recuerda haber estado aquí "más veces de las que me hubiera gustado venir". Pero vuelve.