-Indudablemente influyó. Nuestro gobierno se ha manifestado en términos claros y contundentes en contra del pacto con Irán que en su momento firmó la ex presidente Cristina Kirchner. Cuando la ex presidente impulsó ese acuerdo internacional, nosotros estábamos en la oposición y nos opusimos. Nuestros diputados votaron en contra, los diputados de los bloques que hoy integran la coalición de gobierno y aliados fuera de la coalición de Cambiemos también votaron en contra, como sectores del peronismo no kirchnerista. Lo que ocurre es que eso fue en 2013, cuando la mayoría la tenía en su momento el kirchnerismo. Ese acuerdo fue declarado nulo por la Corte Suprema con anterioridad a la asunción del nuevo gobierno y el gobierno del presidente Macri fue muy claro y se manifestó en contra de eso. Obviamente eso es bien visto por Israel, porque Israel ha declarado que Irán es su principal amenaza y que Irán es una amenaza para el mundo entero. Y nosotros tenemos elementos que hacen suponer que Irán es uno de los principales sospechosos en los atentados. Esa política de acercamiento extremo con el régimen islámico iraní surgido de la revolución de 1979, porque nosotros no tenemos nada en contra del pueblo iraní, es evidente que ese acuerdo fue mal visto en occidente, Israel y Estados Unidos. El cambio de política es lo que ha hecho impulsar esta relación.