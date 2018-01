—Ya que habla de la Justicia, se ve un avance sobre sindicatos que fueron críticos al macrismo pero no sobre los que han tenido buena relación con el Gobierno ¿Hay una Justicia selectiva?

—Yo no he recibido ninguna presión ni orden por parte del Presidente. En términos de actuación de la Oficina Anticorrupción lo que nos interesa es el manejo de los fondos públicos nacionales. Por lo que, si hay sindicalistas, o clubes de fútbol, o universidades públicas, o empresas, que han manejado fondos públicos nacionales, nos interesa mirarlos desde ese lugar.