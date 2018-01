En ese mismo audio, el fiscal de Córdoba reconoce que la secretaria del fiscal federal de Catamarca Rafael Vehils Ruíz, el encargado de realizar un informe final sobre el incidente, le adelantó que sería suspendido. "Esta estúpida secretaria adelantó lo de la suspensión, que no se si va a ocurrir o no, porque a lo mejor lo dijo ella y el fiscal no está dispuesto a firmarlo…no lo sé. Ella hizo un proyecto. Lo iba a presentar a fin de año, no lo presentó . Será en febrero seguramente, salvo que cometan la locura de hacerlo ahora en enero y de eso me tienen que correr vista. Una vez que me hayan corrido vista de acuerdo a lo que contenga el informe veré si hace falta una defensa o si le digo directamente que resuelva Casal".