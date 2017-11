"No se puede hacer campaña con el culo en la mano. No se puede ser socio de un club que no te quiere como socio más, aunque pagues rigurosamente la cuota que, además, no es barata. No se puede parecerse al enemigo utilizando hasta su terminología sin pagar consecuencias. No se puede ignorar el fuego amigo y disfrazarlo de vehemencia. No se puede aceptar o perdonar las peores agachadas de mierda en nombre de la Unidad y la Concordia". Tan escatológico como literal para expresar el desalojo que lo hiere.