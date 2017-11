Luego de esta primera detención, Patricia Fernández explicaba en una entrevista con A24 su situación: "No soy millonaria, la coima o sacar un papel de abajo y ponerlo arriba, desde que tengo uso de razón, siempre estuvo; yo tuve la picardía o la rapidez de poder hacer otro tipo de cosas. Yo cobraba caro por decir cómo solucionar un papel". En otro tramo, fue un poco más explícita: "Usé la política a favor mío (…) Me arrepiento, me agarraron por Whatsapp, por usar el teléfono".