El dato no es menor. Lo hizo notar un juez que investiga a Cristina en un encuentro en el Salón Azul de la Facultad de Derecho donde entre ayer y hoy debaten jueces, fiscales, dirigentes políticos y responsables de avanzar contra mafias y corrupción desde organismos internacionales. "Es muy fuerte, muy fuerte", repetía ante Infobae el magistrado mientras salía de la sala a fumar y a tratar de enterarse cómo estaba el clima en Comodory Py. "Es el primer preso electoral", subrayó. Y es cierto: aún como ícono del kirchnerismo el ex ministro Julio De Vido pasó más tiempo en el ejercicio de la función pública que la propia Cristina pero no llegó a la función ejecutiva por el voto popular. Tampoco el resto de los detenidos por causas de corrupción en el penal de Ezeiza. Boudou sí. Como Carlos Menem, sólo que en el caso del ex Presidente pasó su tiempo en "prisión" en una quinta de la zona norte a la que fue trasladado desde los tribunales en helicóptero. Era junio del 2001, un año y medio después del triunfo de la Alianza liderada por Fernando De la Rúa y Carlos "Chacho" Alvarez que, junto a otras figuras como Graciela Fernández Meijide, llegaron embanderados en la lucha contra la corrupción denunciada en el gobierno que los precedió. Presagio de ese invierno Menem quedó detenido por orden del entonces juez Jorge Urso y con el acompañamiento del fiscal Carlos Stornelli. Menem estuvo preso, fue condenado y liberado y las idas y vueltas de las apelaciones no evitaron que haya sido otra vez electo senador nacional. Urso ya no está en la Justicia y Stornelli dirige pesquisas contra De Vido y Cristina.