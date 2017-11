"Necesito alguien a mi lado que no les tenga miedo a las corporaciones ni a los preconceptos", afirmó la ex presidente de la Nación. Decía que Boudou tenía dos virtudes fundamentales para lo que se avecinaba. "Lealtad y valentía". Todavía estaba presente la fallida vicepresidencia del radical Julio Cobos, un no leal que "traicionó" al Poder Ejecutivo al votar "no positivo" contra la resolución 125 durante 2008, en pleno conflicto con el campo.