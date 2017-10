El problema sería potente gane o pierda Cristina Fernández de Kirchner en las urnas. Varios intendentes, salvo los más verticales, sostienen que la ex presidente no expresó nunca voluntad política para cargarse la mochila partidaria. "Su idea es liderar, pero no conducir", resume una fuente. Una parte de esa ecuación, la vinculada al liderazgo, se definirá en buena medida con el recuento de votos.