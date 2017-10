Hernán Muriale, el ex intendente de Pinamar que reemplazó en julio del 2012 al destituido Blas Altieri y que prefirió renunciar dos años después para no correr la misma suerte que su antecesor, acumula bienes por $165 millones. Investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de activos, el ex jefe comunal, que ingresó al municipio como director de Compras en el 2007, dejó la función pública siete años después con un patrimonio compuesto por ocho inmuebles, distribuidos entre la ciudad balnearia y San Martín de los Andes, en Neuquén, y dos camionetas, valuados en $164.990.600.