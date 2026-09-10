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La advertencia de Santiago Acasiete sobre Montevideo City Torque en Cusco: “Ir a la altura de golpe es complicado si no estás acostumbrado”

El exdefensor del plantel histórico que ganó la Copa Sudamericana 2003 analizó las condiciones que enfrenta el conjunto uruguayo esta noche en el estadio Garcilaso de la Vega

El exzaguero del campeón de 2003 ve una ventaja en el Cusco ante Montevideo City Torque, que llega sin adaptación, y remarca que el arranque a toda presión en el Garcilaso puede definir la noche (YouTube / Mano a mano)
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El exzaguero de Cienciano Santiago Acasiete se mostró convencido de que la altura del Cusco será un factor determinante en el duelo de esta noche ante Montevideo City Torque por la competencia internacional.

El partido comenzará a las 7:30 p. m. en el estadio Garcilaso de la Vega, y el exfutbolista —integrante del plantel que levantó la Copa Sudamericana en 2003— sostuvo que la falta de aclimatación del conjunto uruguayo puede inclinar la balanza a favor del equipo cusqueño.

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Según Acasiete, los primeros 15 minutos del encuentro serán decisivos para que Cienciano imponga sus condiciones y no le dé respiro al rival.

La altura como ventaja táctica

Santiago Acasiete – Cienciano – Montevideo City Torque – Copa Sudamericana - Perú – deportes – 10 septiembre
Cienciano puede encontrar en la altura de Cusco una de sus principales armas ante Montevideo City Torque. Para Santiago Acasiete, la falta de adaptación del cuadro uruguayo será determinante. (YouTube / Mano a mano)

¿City Torque recién llega a Cusco? Mejor todavía para Cienciano. Ir a la altura de golpe es muy complicado para un equipo que no está acostumbrado a esas condiciones. Afecta muchísimo, y más cuando enfrentas a un rival como Cienciano, que te aprieta y no te permite tener la posesión para que descanses”, afirmó Acasiete en el programa Denganche.

El exdefensor explicó que la clave del partido pasa por la presión que Cienciano ejerza desde el arranque. A su juicio, el equipo cusqueño debe salir a cerrar espacios de inmediato, empujar al rival hacia su propio arco y no permitirle pausas para organizarse. “Al inicio, cuando comienzas a apretar, cuando comienzas a jugar arriba, a meterlo a su misma portería y no dejarlo presionar”, señaló. En ese esquema, la recuperación rápida del balón tras las pérdidas del rival cobra un papel central.

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Acasiete fue preciso al señalar que los primeros 15 minutos son el momento en que la altura empieza a cobrar factura sobre los jugadores que no están habituados a ella. “Esos quince minutos son claves en la altura. Al jugador recién le está costando”, advirtió. En esa ventana inicial, el esfuerzo físico de City Torque se verá amplificado por la falta de oxígeno, lo que puede traducirse en errores y pérdidas de balón que el elenco local debe capitalizar.

El estilo de juego de Cienciano como arma

Santiago Acasiete – Cienciano – Montevideo City Torque – Copa Sudamericana - Perú – deportes – 10 septiembre
Cienciano no necesita monopolizar la pelota para hacer daño, según Santiago Acasiete. El exfutbolista explicó que el equipo puede desgastar al rival con juego por dentro, las bandas y envíos largos. (Cienciano)

El análisis de Acasiete no se limitó a las condiciones climáticas. El exfutbolista subrayó que la forma en que Cienciano mueve el balón también perjudica a los equipos visitantes que llegan sin tiempo de adaptación. Según describió, el conjunto cusqueño no depende de la tenencia prolongada, sino que juega hacia adentro, hacia afuera y por alto, lo que obliga al rival a desplazarse constantemente sin poder recuperar el aliento.

“Cienciano no necesita tener mucho tiempo el balón. Cienciano te juega dentro, fuera y arriba. De afuera adentro y te hace correr. Entonces no es que te da la posesión del balón, es esa pausa que el rival quiere para recuperar: no te la da”, explicó.

En esa línea, Acasiete destacó que la estrategia más efectiva para el equipo local es obligar al adversario a despejar el balón. Cuando City Torque se vea forzado a tirar largo, Cienciano tendrá la posibilidad de recuperar rápido y volver a presionar antes de que el rival pueda acomodarse. Esa dinámica, sostuvo, es especialmente agotadora para quienes recién llegan a la altura.

También hubo elogios para los defensores centrales del equipo. Una de las voces del programa destacó la actuación de Becerra y Amondarain, quienes en partidos recientes anticiparon bien y ganaron duelos tanto aéreos como al ras del suelo. Acasiete coincidió con esa lectura y subrayó que ese rendimiento refuerza el esquema táctico que el cuerpo técnico viene implementando.

El chat de los campeones del 2003

Santiago Acasiete – Cienciano – Montevideo City Torque – Copa Sudamericana - Perú – deportes – 10 septiembre
Los campeones de Cienciano que conquistaron la Sudamericana 2003 siguen unidos por la historia. Santiago Acasiete reveló que mantienen un chat donde apoyan al club y comentan cada partido. (Andina)

Más allá del partido de esta noche, Acasiete reveló que los integrantes del plantel que conquistó la Copa Sudamericana en 2003 mantienen un vínculo estrecho y siguen de cerca la actualidad del club. El exzaguero contó que existe un grupo de mensajería donde los campeones de aquella edición comparten sus impresiones sobre el presente de Cienciano.

“Tenemos un chat con los campeones de la Copa Sudamericana del 2003. Se llama así. Ahí nos felicitamos y apoyamos, y también siempre comentamos sobre lo que hace Cienciano. Incluso, varios quieren ir al estadio a partidos como el de hoy”, relató.

El exfutbolista también mencionó que algunos de sus excompañeros de aquella campaña histórica cumplen hoy funciones dentro de la estructura del club. “Los administradores son Juan Carlos Bazalar, Germán Carty, Miguel Llanos y Martín García”, precisó Acasiete, lo que refleja la continuidad del vínculo entre aquel grupo y la institución cusqueña.

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