Joven de 18 años desaparece en Ñaña: cámaras lo habrían captado rumbo al Cercado de Lima

La alerta oficial AMBER difunde la fotografía y los datos de Edward James Pacheco Sono, un joven de 18 años reportado como desaparecido en el distrito de Lurigancho-Chosica. (Composición / PNP)

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La familia de Edward James Pacheco Sono, de 18 años, busca conocer su paradero desde la noche del domingo 6 de septiembre, cuando el joven salió de su vivienda ubicada en Ñaña, en el distrito de Lurigancho-Chosica, sin comunicar hacia dónde se dirigía.

Su madre, Adriana Paola Sono Quispe, contó que Edward salió aproximadamente a las 11:00 p. m. del condominio Golf Los Andes. Ella se encontraba durmiendo, pero despertó y alcanzó a verlo desde una ventana cuando abandonaba el edificio.

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Según relató al Rotafono de RPP, bajó rápidamente desde el quinto piso para intentar alcanzarlo, pero cuando llegó a la calle el joven ya no se encontraba en los alrededores.

Desde entonces, la familia viene solicitando apoyo para acceder a las grabaciones de cámaras de seguridad de viviendas y negocios cercanos con la finalidad de reconstruir el recorrido realizado por Edward durante esa noche.

La Policía Nacional del Perú emitió una nota de alerta para ubicar a Edward James Pacheco Sono, un joven de 18 años desaparecido en el distrito de Lurigancho-Chosica, en Lima. (Composición / PNP)

Una cámara lo habría registrado rumbo al Cercado de Lima

Uno de los registros revisados hasta ahora mostraría al joven subiendo a un vehículo de transporte público con dirección al Cercado de Lima, según indicó su madre. Este sería, hasta el momento, uno de los principales indicios sobre la ruta que habría seguido después de salir de Ñaña.

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La familia considera especialmente importante obtener otras imágenes que permitan determinar dónde bajó del vehículo o si posteriormente tomó otra unidad.

“El año pasado recién ha terminado el colegio y no conoce Lima realmente, porque somos de la zona este y no entiendo por qué se ha ido de esa manera tan repentina”, manifestó Sono Quispe.

La madre también señaló que su familia fue víctima de extorsión meses atrás y que las personas involucradas habrían sido detenidas y afrontan actualmente un proceso penal. Debido a ese antecedente, teme que su hijo pudiera haber recibido alguna amenaza.

Sin embargo, hasta el momento no existe información que confirme una relación entre aquel caso y la desaparición del joven. Esa posibilidad corresponde únicamente a una preocupación expresada por la familia mientras continúan las labores para ubicarlo.

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¿Cómo reconocer a Edward Pacheco?

La familia de Edward Pacheco Sono busca información sobre el paradero del joven de 18 años desaparecido en el distrito de Lurigancho-Chosica. (Composición / PNP)

Edward James Pacheco Sono mide aproximadamente 1,80 metros, tiene cabello negro y rizado, ojos castaños, barba y contextura regular.

La última vez que fue visto vestía polo negro, short azul y sandalias, y llevaba consigo una mochila azul.

Su madre pidió a cualquier persona que pudiera haberlo visto durante la noche del domingo o que cuente con información sobre su recorrido que se comunique al número 977 429 368.

¿Qué hacer ante la desaparición de una persona?

En Perú no es necesario esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Cualquier persona puede presentar la denuncia y la Policía debe atenderla con carácter inmediato, urgente y prioritario.

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La denuncia puede realizarse en una comisaría, un Departamento de Investigación Criminal (Depincri) o la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es recomendable proporcionar una fotografía reciente y todos los datos disponibles sobre las circunstancias en las que la persona fue vista por última vez.

Una vez registrada, la Policía emite una Nota de Alerta, que puede ser difundida a través del sistema oficial de personas desaparecidas. Si una dependencia policial se negara a recibir la denuncia, el Ministerio del Interior señala que el hecho puede reportarse gratuitamente a la Línea 1818.