Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut con la camiseta del Hapoel Beer Sheva en la liga de Israel

El delantero peruano de 29 años fue titular en su presentación oficial con su nuevo club israelí, pero no pudo evitar la goleada en el Estadio Bloomfield. Tuvo una chance clara para marcar y salió a los 62 minutos. (Instagram)

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El estreno de Adrián Ugarriza con la camiseta del Hapoel Beer Sheva no pudo haber sido más adverso. El atacante peruano de 29 años arrancó como titular en su presentación oficial con el conjunto israelí, pero el resultado final fue una contundente derrota por 4-1 ante el Maccabi Tel Aviv, en un duelo disputado por la Premier League de Israel en el Estadio Bloomfield.

Lejos de celebrar su llegada con un triunfo, Ugarriza y sus compañeros se vieron superados por un rival que no perdonó ninguna de sus oportunidades y se impuso con autoridad desde temprano en el marcador.

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Un debut sin fortuna para el peruano

Adrián Ugarriza fue titular en su estreno con Hapoel Beer Sheva, pero no pudo celebrar. El delantero peruano tuvo una ocasión clara y dejó el campo a los 62 minutos sin marcar. (Instagram)

Ugarriza tomó el lugar de referente en el ataque desde el pitazo inicial y mostró intenciones de dejar su marca desde el primer minuto. El peruano contó con al menos una ocasión clara para reducir diferencias —un remate de cabeza que estuvo cerca de encontrar el fondo de la red— pero el balón no terminó de ingresar al arco rival.

Esa imprecisión en el momento más exigente resultó determinante para sus aspiraciones personales en la noche. Tras 62 minutos en el campo, el técnico decidió relevarlo y el atacante abandonó el terreno de juego sin haber podido estrenar su cuenta goleadora con la nueva institución.

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La actuación de Ugarriza no careció de voluntad ni de presencia, pero el contexto del partido no le fue favorable. El Maccabi Tel Aviv controló las acciones con solidez y no le concedió espacios cómodos al atacante visitante para desenvolverse con libertad. La diferencia en el marcador fue creciendo con el correr de los minutos y terminó por condicionar cualquier posibilidad de remontada.

El Maccabi Tel Aviv no dio respiro

La superioridad de Maccabi Tel Aviv quedó reflejada en el marcador del Estadio Bloomfield. El cuadro local convirtió cuatro veces y dejó sin respuesta a Hapoel Beer Sheva, que apenas descontó. (Instagram)

El conjunto local fue categórico y no dejó lugar a dudas sobre su superioridad en la noche. Los tantos del Maccabi Tel Aviv llegaron por intermedio de Varela, Sokler —quien anotó en dos oportunidades— y Peretz, figuras que sentenciaron el resultado antes de que el partido ingresara en su tramo final. El único tanto del Hapoel Beer Sheva no alcanzó para generar incertidumbre en el marcador ni para modificar la dinámica del encuentro.

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El dominio del Maccabi Tel Aviv fue tan claro que el resultado terminó siendo una expresión fiel de lo ocurrido sobre el césped del Estadio Bloomfield. El equipo local no especuló, aprovechó cada espacio que encontró y convirtió sus llegadas con una eficacia que el Hapoel Beer Sheva no pudo igualar en ningún tramo del encuentro. Para el elenco visitante, la noche representó un golpe duro en términos anímicos y de tabla de posiciones.

El Maccabi lidera y el Hapoel deberá reaccionar

Hapoel Beer Sheva inició la temporada con una derrota que dejó dudas sobre su nivel competitivo. Adrián Ugarriza recién comienza su etapa en el club, que ahora buscará recuperarse en el torneo. (Instagram)

Con esta victoria, el Maccabi Tel Aviv se afianza en lo más alto de la Primera División israelí y ratifica su condición de candidato al título en la presente temporada. El triunfo por cuatro goles de diferencia le permite consolidar su ventaja sobre los perseguidores y proyectar su campaña con mayor confianza de cara a los próximos compromisos del torneo.

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Para el Hapoel Beer Sheva, en cambio, el resultado obliga a una revisión rápida. El equipo, que llegaba al partido como vigente campeón del torneo israelí, no logró competir de igual a igual con su rival de turno y terminó encajando una derrota que deja interrogantes sobre su nivel actual. La adaptación de Ugarriza al nuevo esquema y el rendimiento colectivo del plantel serán aspectos que el cuerpo técnico deberá atender con urgencia antes del próximo partido.

Para el delantero peruano, este debut marca apenas el inicio de su etapa en el Hapoel Beer Sheva, su segunda experiencia en el fútbol israelí tras su paso anterior por el Kiryat Shmona. El camino para ganarse un lugar en la consideración del hincha y del cuerpo técnico recién comienza, y la primera noche —aunque difícil— no hace más que abrir un capítulo que todavía tiene muchas páginas por escribir.

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