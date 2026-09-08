Perú

Lima casi rompe récord histórico de temperatura para septiembre con 26,3 °C y se acercó a la marca de 1997

La misma estación registró una temperatura mínima de 21,2 grados durante la madrugada, la más alta observada para el mismo mes en esa zona

Un termómetro digital marca 26,3 °C sobre una estructura metálica frente a la pista de aterrizaje y terminal de un aeropuerto.
El aeropuerto Jorge Chávez registró el 7 de septiembre una temperatura máxima de 26,3°C, la segunda más alta para septiembre desde que existen registros históricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao, registró el 7 de septiembre una temperatura máxima de 26,3°C (79,3°F), la segunda cifra más alta para un mes de septiembre desde que existen registros históricos, según informó ASISMET a través de sus redes sociales. El valor se ubicó apenas 0,1°C por debajo del récord establecido en 1997, de 26,4°C, y representó una anomalía de 6,7°C por encima del promedio histórico para esta época del año.

La misma estación meteorológica reportó además una temperatura mínima de 21,2°C (70,2°F) durante la madrugada del mismo día, la más elevada registrada para un mes de septiembre en ese punto de medición. ASISMET vinculó estos valores al incremento sostenido de las anomalías térmicas en la región Niño 1+2, el sector del océano Pacífico frente a la costa norte y central del Perú que sirve como indicador clave para el monitoreo de El Niño costero.

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Fachada del aeropuerto Jorge Chávez con texto superpuesto que indica 26,3°C, una anomalía de +6,7°C y el logotipo de ASISMET
Una gráfica de ASISMET sobre la fachada del aeropuerto Jorge Chávez indica un récord de temperatura de 26,3°C en el Callao, Perú. (X/@Asismet_IF)

Alerta extraordinaria de El Niño

El nuevo récord no constituye un hecho aislado. Se produce apenas días después de que la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) elevara a 62% la probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027, según su comunicado oficial N.° 15-2026, difundido el 28 de agosto.

El organismo había advertido que, durante el trimestre setiembre-noviembre, las temperaturas del aire se mantendrían muy por encima de lo normal en toda la costa peruana, con alta probabilidad de que se establezcan nuevos récords térmicos. El escenario actual coincide con esa proyección, ya que los valores observados en el aeropuerto Jorge Chávez se ubican entre los más altos documentados para la zona en las últimas décadas.

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Gráfico de líneas con un eje vertical de doce a veintisiete grados Celsius y un eje horizontal con los meses del año
Un gráfico compara las temperaturas mínimas diarias de 2026 con el registro habitual en la estación meteorológica del Aeropuerto Jorge Chávez. (X/@hombredeltiempo)

Más récords en la costa

El registro del 7 de septiembre se suma a una serie de anomalías detectadas en distintos puntos del litoral peruano durante las semanas previas. El meteorólogo Abraham Levy había señalado, el 5 de setiembre, que la región Niño 1+2 se ubicaba en un rango de entre 4,5°C y 5°C por encima del promedio, un valor que calificó como “muy por encima de la categoría extraordinaria” que establece el Instituto Geofísico del Perú (IGP) para catalogar el fenómeno.

Levy atribuyó este comportamiento a una onda de Kelvin cálida que impactaba en la costa peruana. En publicaciones anteriores, el especialista también había reportado una temperatura máxima de 26,0°C en otra estación de la zona, con una anomalía de 8,2°C, así como una temperatura mínima de 22,8°C en Paita, la más alta observada para cualquier día de setiembre en esa localidad del norte del país.

Gráfico de líneas con varios colores que compara anomalías de temperatura por meses y señala un punto máximo de 4,6 grados Celsius
Un gráfico con datos de la NOAA registra un incremento de 4,6 grados Celsius en la temperatura marina de la región Niño 1+2 frente a la costa del Perú. (X/@hombredeltiempo)

Más de 20 regiones en alerta

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene, además, un aviso de peligro rojo por el incremento de las temperaturas diurnas, con afectación prevista en once departamentos entre costa y sierra, entre ellos Lima, Callao, La Libertad, Piura y Tumbes. El organismo prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que elevaría también los niveles de radiación ultravioleta, así como ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h durante las horas de la tarde.

Ante este escenario, el Gobierno peruano declaró en estado de emergencia a 893 distritos de más de veinte regiones del país por el peligro inminente que representa el fenómeno. La Enfen tiene previsto emitir su próximo pronunciamiento oficial el 14 de setiembre, fecha en la que se actualizarán las proyecciones sobre la evolución de El Niño costero durante los próximos meses.

Gráfico de líneas con escala en grados Celsius que muestra una línea roja de datos diarios sobre una línea negra escalonada
Un gráfico con datos de CORPAC compara las temperaturas mínimas registradas en Piura durante 2026 con el promedio histórico de 1997 a 2025. (X/@hombredeltiempo)

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