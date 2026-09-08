Perú

El debut de ‘Tres al hilo’: Cómo le fue al programa de Tilsa Lozano en el canal de Jefferson Farfán y las duras críticas en redes

El nuevo programa del canal digital del exfutbolista, Satélite Plus, inició con una audiencia discreta y varios comentarios duros sobre su ritmo, aunque el primer episodio consiguió aumentar sus reproducciones con el paso de las horas

Tres personas posan sonriendo en un estudio de grabación frente a una pantalla con el texto Satélite Plus
Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón conducen ‘Tres al hilo’ en la plataforma de streaming Satélite Plus.
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El nuevo programa del canal de streaming de Jefferson Farfán, ‘Tres al hilo’, tuvo un debut con bajas visualizaciones y críticas del público en redes sociales. El espacio, conducido por Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón, se estrenó este lunes 7 de setiembre a través de Satélite Plus, la plataforma digital del exfutbolista, y forma parte de su parrilla de contenidos emitidos de lunes a jueves.

Según el reporte del tiktoker José Pastor, quien siguió la emisión en vivo, el programa alcanzó un máximo de 1500 visualizaciones durante su primera transmisión. “Y estos fueron los números en el nuevo programa de stream de Jefferson Farfán, el programa de Tilsa Lozano. Lo máximo que llegaron fue en 1.5K, que vendrían a ser mil quinientos y tantos, en vistas en este debut”, señaló Pastor en su análisis del estreno.

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El tiktoker José Pastor analiza las cifras de audiencia del primer programa de streaming de Tilsa Lozano en el canal de Jefferson Farfán. Descubre cuántos espectadores tuvo en su debut. Video: TikTok @josepastord

Las visualizaciones crecieron horas después del estreno

Aunque el número inicial de espectadores en vivo se ubicó en 1.500, las cifras del video mostraron un incremento significativo con el paso de las horas. Pasado un tiempo tras la transmisión original, las visualizaciones del programa superaron las 26 000, en un canal que acumula más de 700 000 suscriptores y el video tiene hasta el momento alrededor de 2000 “me gusta” en la publicación del primer episodio.

‘Tres al hilo’ se define como un programa de entretenimiento y conversación que reúne las trayectorias de sus tres conductores en la televisión, la actuación y el mundo digital. El espacio se transmite de lunes a jueves, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m., como parte de la oferta de contenidos original de Satélite Plus.

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Comentarios del público cuestionaron el ritmo del programa

La recepción del público en redes sociales incluyó una serie de críticas relacionadas con el formato y la conducción del programa. Entre los comentarios más repetidos figuraron calificativos sobre el ritmo de la emisión. “Que aburrido”, escribió un usuario, mientras otro señaló, “más bien va bajar porque está bien aburrido, seguro van a empezar a hablar de Magaly para subir”.

Otros comentarios se dirigieron de manera puntual a la participación de Tilsa Lozano en la conducción. “Ay no, Tilsa aburre y su voz de pito no ayuda”, escribió un usuario, mientras otro cuestionó su peso mediático dentro del proyecto, “Tilsa no es referente de nada, los dos hombres pues sí ya estuvieron en streaming”.

Un tercer comentario hizo referencia al antecedente televisivo de la conductora en el programa ‘La Rosa de Guadalupe’ (La Manada), “en Panamericana TV hacía 0,9 puntos de rating y creían que en YouTube iba a jalar gente”.

Tilsa Lozano revela detalles inéditos sobre su convocatoria al nuevo programa de streaming de Jefferson Farfán, 'Tres al hilo', donde comparte conducción con Mateo Cedrón y Gabriel Calvo. Descubre quién la llamó y cómo fueron las negociaciones para su ingreso. Video: TikTok @josepastord

Una parte considerable de los comentarios anticipó que el programa recurriría a menciones sobre Magaly Medina, periodista con quien Lozano mantiene una disputa pública desde hace tiempo, como estrategia para elevar su audiencia. “Dale unos días, van a empezar a atacar a Magaly para tener más vistas, le doy dos días y empiezan”, escribió un usuario, en una apreciación que se repitió en varios comentarios similares bajo la publicación del estreno.

Los conductores respondieron a las críticas en el propio programa

Durante la primera emisión, los tres conductores hicieron referencia directa a los comentarios recibidos, tanto positivos como negativos. “Estamos supercontentos de estar acá y de verdad quiero agradecer todos esos comentarios que se han mandado. Pero también quiero agradecer todos esos comentarios negativos”, expresó Tilsa Lozano al inicio del programa, en referencia a las reacciones del público en redes sociales.

La conductora también se refirió al proceso previo a la conformación del proyecto y detalló el tiempo que tomó su desarrollo. “A mí me ha convocado un equipo profesional de producción. Conozco a Martín hace muchísimos años y conozco también al Chino hace muchísimos años. Estamos en conversaciones ya hace más de dos meses. Hemos hecho varios pilotos, varios ensayos, hasta que al fin logramos esto”, relató Lozano ante sus compañeros de conducción.

Tilsa Lozano y Gabriel Calvo se suman a nuevo programa streaming de Jefferson Farfán: ¿Cuándo y a qué hora es su estreno?. Ig: Satéliteplus.pe

Gabriel Calvo y Mateo Cedrón completaron la conducción del programa junto a Lozano, en un formato que combina la conversación entre los tres conductores con las anécdotas de sus respectivas trayectorias en distintos medios.

La emisión del primer episodio se dio en un contexto marcado por la controversia previa al anuncio del programa, generada por los antecedentes de enfrentamientos públicos entre Lozano y Magaly Medina, quien a su vez mantiene procesos judiciales y disputas mediáticas con Jefferson Farfán, propietario de la plataforma que emite ‘Tres al hilo’.

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