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Juan Pablo Varillas vs Matej Dodig: día, hora y dónde ver partido por final del Challenger de Como 2026

El tenista peruano de 30 años sale en busca de su octavo título en el circuito. Al frente estará un joven croata que buscará hacerse con su segundo trofeo en sus vitrinas

Juan Pablo Varillas vs Matej Dodig: día, hora y dónde ver partido por final del Challenger de Como 2026.
Juan Pablo Varillas vs Matej Dodig: día, hora y dónde ver partido por final del Challenger de Como 2026. Crédito: ATP Challenger.
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Juan Pablo Varillas buscará su primer título de la temporada cuando enfrente al croata Matej Dodig en la final del Challenger de Como 2026. El peruano accedió al partido decisivo luego de una semana exigente en el norte de Italia, donde dejó en el camino a rivales de distintas generaciones y revirtió situaciones adversas.

El encuentro se jugará en la cancha central del torneo, sobre arcilla. Para Varillas, será la final número 14 de su carrera en el circuito Challenger y una oportunidad para conquistar el octavo trofeo individual de esa categoría. Además, el resultado tendrá efecto en su ubicación dentro del ranking de la ATP.

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El peruano inició el certamen en el puesto 234 y, tras llegar a la definición, aparece de forma virtual cerca del lugar 195. La clasificación oficial se actualizará después de la conclusión del Abierto de Estados Unidos, por lo que su posición definitiva se conocerá en los próximos días.

La tercera raqueta nacional ha encontrado recompensa a su insistencia en el circuito. Tras las usuales desilusiones de los cursos anteriores, este 2026 ha empezado a desplegar su mejor tenis para volver a una final. Crédito: X ATPerú.

En la otra mitad del cuadro, Matej Dodig confirmó su presencia en la final al vencer al suizo Johan Nikles. El croata, que ya consiguió una corona Challenger individual, tendrá la posibilidad de sumar un nuevo título ante un rival que viene de una semifinal de más de tres horas.

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Juan Pablo Varillas vs Matej Dodig: programación

El partido entre Juan Pablo Varillas y Matej Dodig se disputará el domingo 6 de septiembre a las 10:00 horas de Perú. Esa es la hora consignada en la programación de la cancha central del Challenger de Como.

En Italia y España, la final comenzará a las 17:00. En Miami, Estados Unidos, el encuentro se iniciará a las 11:00, debido a la diferencia horaria con Perú y Europa.

Estos son los horarios para seguir el partido en Sudamérica:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 horas
  • Venezuela y Bolivia: 11:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 12:00 horas
  • Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro, Brasil: 12:00 horas
  • Italia y España: 17:00 horas
  • Miami, Estados Unidos: 11:00 horas
Juan Pablo Varillas ha clasificado por primera vez en el año a una final de un torneo Challenger.
Juan Pablo Varillas ha clasificado por primera vez en el año a una final de un torneo Challenger. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde ver final entre Juan Pablo Varillas y Matej Dodig?

La final podrá seguirse en vivo a través de Challenger TV, la plataforma oficial y gratuita del circuito ATP Challenger. Para acceder a la transmisión, los usuarios deben ingresar al servicio, buscar el torneo de Como dentro de la programación y seleccionar el partido de la cancha central. Asimismo, el juego será emitido por el canal de YouTube de Tenis al Máximo.

El camino de Juan Pablo Varillas a la final

Varillas abrió su recorrido con una victoria por 6-4 y 6-3 ante el checo Jan Kumstát en la primera ronda. En octavos de final, derrotó al italiano Federico Arnaboldi por 6-3 y 6-1.

En cuartos de final, el peruano avanzó tras el retiro del brasileño Thiago Seyboth Wild. El marcador era favorable al representante nacional por 4-6, 7-6 (7) y 4-3 cuando su rival no pudo continuar. En este encuentro salvó cuatro bolas de partido.

La tercera raqueta nacional estuvo muy cerca de ser eliminado en cuartos de final del Challenger de Como, pero resistió y forzó el tercer set, donde su rival brasileño se retiró. Crédito: Tenis al Máximo.

La semifinal ante el británico Jay Clarke fue el partido más extenso de su campaña. Varillas perdió el primer set por 7-6 (4), quedó 1-5 abajo en el segundo y salvó dos puntos de partido. Luego se llevó esa manga por 7-5 y dominó el tercer parcial para imponerse por 6-1. El encuentro duró tres horas y tres minutos.

El camino de Matej Dodig a la final

Dodig comenzó el torneo con un triunfo por 6-2 y 6-3 sobre su compatriota Mili Poljicak. Después superó al suizo Henry Bernet por 6-7 (1), 7-6 (3) y 7-5, en un duelo que se resolvió en el tercer set.

En los cuartos de final, el croata venció al alemán Max Schönhaus —quien dejó en el camino a Gonzalo Bueno— por 2-6, 7-6 (7) y 6-3. En semifinales, mostró su partido más contundente de la semana al derrotar a Johan Nikles por 6-3 y 6-0.

El europeo tiene un título individual en torneos ATP Challenger, obtenido en Trieste en 2025, y suma dos coronas en dobles. La final de Como será una nueva oportunidad para ampliar su palmarés.

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