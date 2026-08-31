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Renato Espinosa dio inicio a su recorrido goleador con Cornivul Hunedoara: anotó en el empate a uno contra Dinamo Bucarest por Superliga de Rumanía

El delantero peruano, que la pasada temporada irrumpió con fuerza, ha sumado su primera diana en el casillero goleador. Se hizo presente en un partido de alto nivel contra el líder del campeonato local

Renato Espinosa estrenó su casillero goleadora con Corvinul Hunedoara en la igualada contra Dinamo Bucarest. - Crédito: Difusión
Renato Espinosa estrenó su casillero goleadora con Corvinul Hunedoara en la igualada contra Dinamo Bucarest. - Crédito: Difusión
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Renato Espinosa ha comenzado a darle sentido a su contratación con Cornivul Hunedoara. Después de siete fechas disputadas en la Superliga de Rumanía ha logrado firmar su primer gol con el recién ascendido y lo hizo en un escenario inmejorable.

Sucedió en el duelo contra el Dinamo Bucarest, líder actual de la competición. A los 15′ minutos de la contienda, el delantero peruano se sirvió de un centro raso desde el flanco izquierdo y le ganó la posición al central para conectar el esférico con un zurdazo imparable.

Renato Espinosa, felicitado por sus compañeros tras anotarle a Dinamo Bucarest. - Crédito: Corvinul Hunedoara
Renato Espinosa, felicitado por sus compañeros tras anotarle a Dinamo Bucarest. - Crédito: Corvinul Hunedoara

Inmediatamente, Espinosa salió corriendo hacia un lado del campo para fundirse en un abrazo con Daniel Privulescu, quien se hizo cargo de la asistencia tras un gran recorrido por el lado izquierdo. Luego otros compañeros se sumaron para felicitar al goleador.

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La alegría, no obstante, se difuminó en el complemento luego de que Mamoudou Karamoko estableciera la igualada que acabaría siendo la definitiva. A pesar del resultado, el Cornivul Hunedoara obtuvo un punto valioso que le permite posicionarse en la 6ta plaza de la clasificación.

El delantero peruano marcó en el empate a uno contra Dinamo Bucarest. | VIDEO: PRIMA 1

Conviene mencionar que la actual andadura del club que le abrió las puertas a Renato Espinosa merece aplausos, ya que se ha hecho de 10 unidades de 21 posibles, producto de dos victorias, cuatro empates y una caída.

El Corvinul Hunedoara regresó a la Superliga de Rumania en 2026, después de 34 años de ausencia. El equipo logró el ascenso tras una gran campaña en la Liga 2, donde terminó campeón y aseguró matemáticamente su promoción al vencer 2-0 al FC Voluntari.

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Renato Espinosa suma un gol en siete partidos con el recién ascendido Corvinul Hunedoara. - Crédito: Difusión
Renato Espinosa suma un gol en siete partidos con el recién ascendido Corvinul Hunedoara. - Crédito: Difusión

Espinosa forja su camino

El desempeño goleador de Renato Espinosa en la modesta Liga 1 atrajo la atención de la Superliga de Rumania. Precisamente, el Unirea Slobozia 04 enfocó todos sus esfuerzos para fichar al delantero peruano, que al enterarse de la intención de un movimiento desde el exterior se empeñó en hacer posible la operación.

Desligado de Alianza Atlético, institución que le permitió alcanzar su cénit como artillero en Perú, Espinosa contó con la vía libre para unirse al elenco rumano, que apostó decididamente en situarlo como titular en el curso 2025/26.

El delantero peruano celebró ante Hermannstadt. | VIDEO: PRIMA 1

A pesar de que el atacante nacional carecía de experiencia afuera, muy pronto se hizo notar en el AFC Unirea Slobozia con lo que mejor sabe hacer: goles de toda clase. De hecho, su estreno en redes rivales llegó en su primer partido. Tras entrar de cambio, contribuyó con una de las dianas del triunfo 2-0 sobre FC Hermannstadt.

A partir de ahí, Renato Espinosa comenzó a escalar en las estadísticas de una manera pasmosa, sobre todo en la Fase Regular. No así en la Etapa de Descenso, donde el futbolista quedó desmarcado por disposiciones técnicas y perdiendo la posibilidad de seguir engrosando sus registros en Rumania.

Renato Espinosa acabó su etapa en Unirea Slobozia registrando 9 goles. - Crédito: Difusión
Renato Espinosa acabó su etapa en Unirea Slobozia registrando 9 goles. - Crédito: Difusión

En definitiva, la primera andadura de Espinosa en un certamen europeo, aunque de tercer orden, ha sido más que atendible. En 22 partidos disputados acumuló nueve goles, siendo uno de los puntuales con mayor gravitación dentro de un elenco que acabó perdiendo la categoría.

Por esa misma razón, el delantero peruano no continuó en el Unirea Slobozia 04. Consumada la catástrofe arregló su salida al tiempo que estudió varias ofertas que se ubicaron sobre su mesa. La propuesta que más le convenció para seguir en la Superliga de Rumania llegó por parte del recién ascendido Cornivul Hunedoara.

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