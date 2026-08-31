Secuestros alcanzan 428 denuncias mensuales en Perú y armas de fuego causaron el 73,5% de los homicidios durante el primer mes de Keiko Fujimori

Una persona con capucha observa desde las sombras a varios ocupantes dentro de un automóvil en una calle oscura durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El registro de denuncias por secuestro en Perú muestra un incremento durante 2026, de acuerdo con cifras del Ministerio Público analizadas por el ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal. Los datos disponibles hasta el 31 de julio sitúan al presente año por encima de los promedios mensuales registrados en periodos anteriores.

El comportamiento de este delito también aparece acompañado por una elevada presencia de armas de fuego en los homicidios. Cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) señalan que, durante el primer mes del actual gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, se contabilizaron 166 homicidios.

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De ese total, 122 casos fueron atribuidos a proyectiles de armas de fuego (PAF), equivalente al 73,5% de los homicidios registrados en ese periodo. El dato podría modificarse con la actualización de determinados registros, según la información proporcionada por Carbajal.

En paralelo, el analista advierte sobre el comportamiento de las denuncias por secuestro durante el año. Sus cálculos, elaborados a partir de registros oficiales del Ministerio Público, plantean una posible cifra anual superior a los 5 mil casos si la tendencia actual permanece durante los próximos meses.

Denuncias por secuestro alcanzan el mayor promedio mensual

428 denuncias mensuales: hasta el 31 de julio, el promedio de 2026 alcanza 428 casos por mes. X: Juan Carbajal

Según Juan Carbajal, los registros oficiales del Ministerio Público al 31 de julio ubican a 2026 como el periodo con el promedio mensual más elevado de denuncias por secuestro dentro de los últimos años analizados.

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Las cifras muestran una diferencia progresiva entre los periodos comparados. En 2020 se registraron, en promedio, 142 denuncias mensuales. Para 2022, la cifra subió a 283. En 2025, el promedio llegó a 410 casos por mes, mientras que durante 2026 el registro actual alcanza 428 denuncias mensuales.

Carbajal señaló que, de mantenerse el ritmo observado, el año podría superar las 5.100 denuncias por secuestro. Esta estimación corresponde a un escenario lineal, basado en la continuidad del promedio mensual actual.

El segundo escenario contempla una posible variación durante los últimos cuatro meses del año. De acuerdo con el análisis del especialista, el comportamiento histórico de las denuncias muestra una aceleración durante el periodo de fiestas y fin de año.

La segunda estimación elaborada por Carbajal considera un promedio mensual de 458 denuncias durante el último cuatrimestre. Bajo ese supuesto, el acumulado de 2026 podría bordear las 5.500 denuncias por secuestro.

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El analista precisó que se trata de una proyección basada en el comportamiento histórico de los registros del Ministerio Público. Por ello, la cifra final dependerá del número de denuncias que se registre durante los meses restantes del año.

Armas de fuego concentran la mayoría de homicidios

En cuanto a los homicidios, los datos del Sinadef muestran una elevada participación de armas de fuego. Entre el 28 de julio y el 28 de agosto se registraron 166 homicidios durante el primer mes del actual gobierno de Keiko Fujimori.

De acuerdo con esos registros, 122 muertes fueron provocadas por proyectiles de armas de fuego. Esto representa el 73,5% del total contabilizado durante ese periodo.

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El analista Juan Carbajal indicó que el porcentaje podría ser mayor debido a casos que todavía figuran sin una clasificación definitiva. Dentro de los registros existen 17 muertes violentas provocadas por proyectiles de armas de fuego que aparecen bajo la categoría de casos ignorados.

De ese grupo, siete corresponden a Lima y cinco al Callao, según los datos proporcionados por el especialista.

Registros todavía pueden incorporar nuevos homicidios

Una persona con capucha observa de noche a los ocupantes de un automóvil, desde donde una mano sostiene un arma de fuego en una calle iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras citadas no incluyen los últimos asesinatos registrados después del periodo señalado. Entre los casos posteriores figura el asesinato de Betsy Rosa Mallma Sarmiento, dirigente de la olla común Virgen de Guadalupe, quien murió tras recibir disparos en los exteriores del local ubicado en San Juan de Miraflores.

La información disponible sobre los homicidios también permanece sujeta a la actualización de los registros oficiales. Por ello, tanto el número de muertes provocadas por armas de fuego como el porcentaje correspondiente podrían variar conforme Sinadef incorpore o precise nuevos datos.

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En materia de secuestros, las cifras utilizadas por Juan Carbajal corresponden a los registros oficiales del Ministerio Público disponibles hasta el 31 de julio de 2026. Sus dos escenarios proyectan un cierre anual superior a los 5 mil casos, con una estimación cercana a 5.500 bajo un eventual incremento durante el último cuatrimestre.