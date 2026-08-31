La dura crítica de Mr. Peet por la falta de gol de Alianza Lima en Torneo Clausura 2026: “¿De qué sirve haber disparado 30 tiros?”

El periodista cuestionó que el conjunto victoriano acumulara 30 remates y el 71% de posesión sin convertir ninguno, y advirtió que los rivales ya descubrieron cómo neutralizar el esquema de Guede. (Liga 1)

Guardar

La derrota de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso por 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva encendió las alarmas en el entorno blanquiazul. El resultado no solo rompió el invicto del conjunto victoriano como local en el Torneo Clausura 2026, sino que también alejó al equipo de la punta de la tabla y lo dejó a merced de otros resultados.

El periodista y narrador deportivo Peter Arévalo, conocido como ‘Mr. Peet’, no tardó en pronunciarse y lo hizo con contundencia durante la última emisión de su programa Madrugol: cuestionó la incapacidad del equipo para transformar su dominio en goles y apuntó directamente contra la planificación táctica del entrenador Pablo Guede.

PUBLICIDAD

El dominio que no alcanzó

Alianza Lima dominó a Deportivo Garcilaso, pero volvió a tropezar con su falta de eficacia. Mr. Peet cuestionó que el equipo no pudiera transformar su amplia posesión y sus remates en goles. (Liga 1)

Para Arévalo, el partido tuvo un dueño claro durante la mayor parte de los 90 minutos. Alianza Lima manejó el balón, acorraló a su rival en campo propio y acumuló remates con una frecuencia que, en condiciones normales, debería haberse traducido en al menos un tanto. Sin embargo, Deportivo Garcilaso supo resistir y aprovechó una de las pocas situaciones que generó para llevarse los tres puntos del Alejandro Villanueva.

El comunicador fue directo al señalar que las estadísticas, por sí solas, no tienen ningún valor si no se reflejan en el marcador. “Garcilaso no llegaba al arco de Alianza. Era un Alianza que lo tenía encerrado a Garcilaso en su campo. Le está costando a Alianza plasmar en el marcador lo que hace en el terreno de juego. Un partido en el cual Alianza tuvo el 71% de posesión del balón, que sirve de poco y nada y lo he dicho siempre. ¿De qué sirve haber tenido el 70% de posesión?, ¿De qué sirve haber disparado 30 tiros?, ¿De qué sirven los números?”, cuestionó Arévalo en su espacio radial.

PUBLICIDAD

El análisis dejó en evidencia un problema que, según el periodista, no es nuevo ni circunstancial. El cuadro blanquiazul arrastra una deuda con la efectividad que en esta ocasión tuvo consecuencias directas sobre su posición en la clasificación. Perder en casa frente a un rival que apenas pisó el área propia es, para Arévalo, una señal que no puede ignorarse.

La exigencia a Pablo Guede

La derrota ante Deportivo Garcilaso llevó a Mr. Peet a apuntar contra Pablo Guede. El periodista consideró que Alianza Lima necesita cambios individuales, colectivos y tácticos para no ser predecible. (Liga 1)

Más allá del análisis estadístico, el periodista amplió su crítica hacia el cuerpo técnico. Para Arévalo, el tropiezo en Matute no es un hecho aislado que pueda explicarse por la mala fortuna o por el mérito puntual del adversario. Es, en cambio, la consecuencia de un esquema que los rivales ya aprendieron a leer y que necesita ser modificado con urgencia.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el comunicador emplazó directamente a Pablo Guede a tomar decisiones antes de que el deterioro en la tabla se vuelva irreversible. “Es el momento de que Pablo Guede, con todos los conocimientos que tiene y con todas las variantes que maneja y utiliza, creo que tiene que empezar a modificar algunas cosas. Desde lo individual, pasando por el tema colectivo y, por supuesto, el tema táctico. Ya lo leyeron a Alianza, ya saben a qué juega”, sostuvo Arévalo.

La advertencia apunta a un riesgo concreto: si el entrenador argentino no introduce variaciones en su propuesta, los próximos rivales llegarán al partido con un manual de instrucciones sobre cómo neutralizar al conjunto victoriano. El tiempo para corregir el rumbo, según la lectura del periodista, se acorta con cada fecha que pasa.

PUBLICIDAD

Lo que viene para los blanquiazules

La derrota en Matute complicó las aspiraciones de Alianza Lima en el Clausura. Mr. Peet señaló que ahora deberá ganar ante Juan Pablo II y en el clásico, además de esperar otros resultados. (Liga 1)

La urgencia tiene fecha en el calendario. Con la derrota ante Garcilaso, Alianza Lima dejó de ser dueño de su propio destino en el Torneo Clausura 2026. Arévalo lo resumió sin rodeos: “Ya no dependemos de nosotros, sino de otros resultados. Ahora hay que ganar en Chongoyape y el clásico, porque después del clásico viene el ‘U’ vs. Garcilaso y ahí se tienen que robar puntos entre ellos. Esto no se ha acabado”.

El próximo desafío para el equipo de Guede llega el domingo 6 de setiembre, cuando visite a Juan Pablo II College en Chongoyape por la octava jornada del certamen. El partido arranca a las 3:00 p. m. (hora peruana) y representa la primera oportunidad para que los blanquiazules demuestren que la caída en Matute fue un tropiezo puntual y no el inicio de una racha negativa.

PUBLICIDAD

El escenario, de todas formas, exige más que una victoria. Alianza Lima necesita recuperar la solidez que mostró en etapas anteriores del torneo, encontrar la eficacia que le faltó ante Garcilaso y convencer a su entorno de que el proyecto de Guede tiene margen para corregirse. El partido en Chongoyape será, en ese sentido, mucho más que tres puntos en disputa.