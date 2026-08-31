El verdadero motivo por el que Roberto Mosquera no dio conferencia de prensa tras la derrota de Sporting Cristal ante Sport Boys

El técnico de los 'celestes' tuvo que dejar la sala por "problemas técnicos" - Crédito: L1MAX.

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La derrota de Sporting Cristal ante Sport Boys dejó más de una secuela en el Callao. Luego de 19 años, el conjunto rimense volvió a superar a los celestes en un partido oficial, y el desenlace del encuentro derivó en una situación insólita: Roberto Mosquera se presentó en la zona de conferencias del Estadio Miguel Grau, pero tuvo que abandonarla sin pronunciar una sola palabra.

El motivo no fue una negativa del técnico ni una decisión del club, sino un problema elemental que nadie esperaba encontrar en una sede de la Liga 1 2026.

Fallas en el estadio impidieron la conferencia

Roberto Mosquera llegó a la sala de prensa del Miguel Grau, pero no pudo ofrecer declaraciones tras la derrota de Sporting Cristal. La falta de luz y agua obligó al técnico a retirarse. (L1 MAX)

El entrenador de Sporting Cristal llegó a la sala destinada a la prensa acompañado por la jefa de prensa del club, Romina Antoniazzi. Sin embargo, las condiciones del lugar hacían imposible llevar adelante cualquier tipo de actividad. La ausencia de energía eléctrica dejó el espacio sin iluminación y sin las condiciones mínimas para que la conferencia pudiera realizarse con normalidad.

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Fue la propia Antoniazzi quien explicó la situación ante los periodistas que aguardaban a Mosquera. “No hubo conferencia porque no hay luz”, señaló con firmeza. Cuando la prensa le preguntó si había escuchado bien, la funcionaria del club confirmó: “No hay luz en la conferencia. No hay agua en el vestuario, no hay luz en la conferencia porque es que tal merece un respeto. Creo que todos los clubes merecen un respeto”.

Ante ese panorama, Mosquera optó por no declarar y se retiró junto a Antoniazzi hacia el vestuario visitante. El periodista Percy Ramos intentó acercarse al técnico para obtener alguna declaración fuera de la sala, pero el entrenador prefirió no detenerse y continuó su camino.

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La reacción del plantel y las palabras del relator

El caos continuó después del partido entre Sport Boys y Sporting Cristal. El plantel celeste tuvo dificultades para asearse y Roberto Mosquera evitó declarar ante los medios tras la derrota. (L1 MAX)

Desde L1 Max, el conductor Daniel Kanashiro explicó en vivo lo que ocurría en el estadio. “Se está retirando por la imposibilidad de poder tener una alocución idónea. Problemas técnicos han hecho que se cancele esta conferencia de prensa”, indicó, y pidió a su enviado que intentara interceptar al técnico antes de que llegara al vestuario.

Tras el fallido intento, el reportero del canal detalló el estado de ánimo dentro del plantel celeste. “No quiere conversar. Hay mucha molestia en Sporting Cristal tras esta segunda derrota consecutiva. Hubo problemas con el tema de la energía en el estadio y es por ello que Roberto tuvo que salir de conferencia y partir a los vestuarios”, afirmó. Y añadió un dato que grafica la magnitud de las carencias en las instalaciones: “También hubo una incomodidad porque no pudieron bañarse y tuvieron que hacerlo con las botellas que trajeron al estadio”.

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La jefa de prensa del club fue aún más directa al despedirse de los periodistas presentes: “Seguramente no va a haber muchas atenciones, chicos, porque los jugadores ni se han bañado. Se van a ir a sus casas, ¿ok? Y la molestia es evidente”.

Segunda derrota consecutiva en el Clausura

Sporting Cristal encadenó su segunda derrota en el Clausura tras caer 1-0 ante Sport Boys. El resultado agravó el momento del equipo, que además perdió una racha de 19 años ante los rosados. (Liga 1)

El contexto deportivo agravó aún más el clima en el vestuario celeste. La caída ante Sport Boys representó el segundo tropiezo seguido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, lo que dejó al equipo frenado en la tabla de posiciones. La última victoria del conjunto rimense había llegado el 16 de agosto, cuando derrotó 4-1 a Sport Huancayo por la Copa de la Liga.

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El resultado también tuvo un peso histórico para el club del Rímac: Sport Boys no le ganaba a Sporting Cristal en un partido oficial desde hacía 19 años. Esa marca, que los celestes habían sostenido durante casi dos décadas, se rompió en el Callao en una noche que combinó la derrota en el campo con el caos fuera de él.

La falta de servicios básicos en el estadio —electricidad para la sala de prensa y agua en los vestuarios— encendió el debate sobre las condiciones que ofrecen algunas sedes del fútbol peruano a los equipos visitantes. La molestia dentro de Sporting Cristal, según confirmaron desde el propio entorno del club, no se limitó al resultado del partido sino también a las circunstancias en las que debieron afrontarlo.

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