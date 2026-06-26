Néstor Lorenzo y sus impresiones en la previa del partido de Colombia ante Portugal: “En un Mundial nunca dejas nada al azar”

Lorenzo afirmó que Colombia prepara el cruce con Portugal desde el sorteo de diciembre de 2025 y destacó el nivel del equipo luso - crédito Paul Childs/REUTERS

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, admitió el viernes 26 de junio en Miami que el duelo ante Portugal del sábado llega antes de lo ideal en el torneo y que el equipo aspira a terminar primero en el Grupo K del Mundial 2026.

“Portugal es un rival que te gustaría encontrártelo lo más adelante posible, en semis. Pero bueno, nos toca ahora”, dijo el entrenador argentino en la rueda de prensa a la que asistió acompañado de Daniel Muñoz, previa al partido que se jugará en la Ciudad del Sol el próximo sábado 27 de junio.

No obstante, el argentino resaltó la importancia de que la Tricolor termine líder de grupo de cara a la segunda ronda. Con seis puntos en la clasificación, dos más que los lusos, un empate bastaría para asegurarse jugar en los dieciseisavos de final contra uno de los mejores terceros.

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“Todos lo pensamos. Así como ustedes, nosotros también lo tenemos en cuenta. Creemos que nos conviene y que vamos a tratar de terminar primeros, si Dios quiere”, señaló.

Colombia no renunciará a su estilo ante Portugal, según Lorenzo yanticipó un partido con dominio del balón compartido - crédito Paul Childs/REUTERS

Sobre el nivel del rival, Lorenzo no escatimó en reconocimientos y dejó claro que es un partido que vienen preparando desde que se conoció que sería su rival en el sorteo, en diciembre de 2025.

“Portugal tiene un gran equipo, un gran entrenador. En un Mundial nunca dejas nada al azar. Desde que salió sorteado Portugal en nuestro grupo empezamos a analizar y hemos visto el proceso de cada equipo”, afirmó.

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En esa línea, Lorenzo describió a los portugueses como un conjunto de élite: “Es un equipo que se siente muy cómodo en bloque medio, en posesión, y que a partir de ahí, incluso sin mucho espacio, hace rupturas desde atrás hacia adelante. Tiene un gran entrenador y jugadores que están en la élite del fútbol mundial. Creo que los 26 son jugadores de élite, y eso es lo que lo hace candidato”, comentó.

El entrenador reconoció que la Selección Colombia tuvo poco tiempo de recuperación tras el triunfo ante la República Democrática del Congo antes de viajar a Miami - crédito Paul Childs/REUTERS

Frente a ese perfil, Lorenzo advirtió que Colombia no renunciará a su estilo de juego. “Trataremos de mantener nuestro estilo, nuestra esencia de juego, pero sin duda que hay que prestar atención a otras características, a otras virtudes que tiene el equipo”, advirtió, añadiendo que el dominio del balón será largamente disputado por ambos equipos.

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“Sabemos que va a ser un partido donde el dominio va a ser compartido en algunos momentos, y hay que saber jugar también en esa situación. Esperemos neutralizar bien los momentos en que no usemos el balón y poder llegar a hacerle daño en los momentos en que ataquemos”, manifestó.

El director técnico de Colombia se distanció de la creencia de que el mayor peligro de Portugal es el "Bicho" y aseguró que no pueden marcar solo a uno para dejar descuidados otros tres jugadores del cuadro luso - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

En cuanto a Cristiano Ronaldo, Lorenzo fue claro en no reducir la amenaza portuguesa a la figura del “Bicho”. “Es un equipo completo que hay que tener especial atención en todos los jugadores. Creo que son todos jugadores peligrosos. Lo que no podemos es descuidar dos o tres jugadores para un jugador, porque te quedan espacios por otro lado”, expresó.

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Sobre la gestión táctica del mediocampo rival, señaló que tanto Vitinha como el ‘7’ merecen atención diferenciada: “Tenemos que tener una disciplina táctica especial en el día de mañana para poder contrarrestar los inicios y el juego que le da Vitinha al equipo, como las terminaciones de Ronaldo. Tener especial atención en el área con él”.

Respecto a los posibles cambios en el once inicial, Lorenzo fue parco. “No muchos, de pronto algunos. Es una situación distinta en cuanto al futuro del campeonato, en cómo se proyecta la fase posterior”, dijo, marcando diferencias con lo ocurrido en el Mundial de Brasil 2014, cuando Colombia rotó completamente el equipo ante Japón tras ganar sus dos primeros partidos.

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Sobre Juan Fernando Quintero, cuya posible titularidad fue consultada, el técnico respondió: “Quintero, cuando se considere, va a ser parte del partido. Las posibilidades están para todos”.

El estado físico del plantel también se abordó durante la conferencia. Lorenzo reconoció que el tiempo de recuperación fue escaso tras el triunfo 1-0 ante la República Democrática del Congo el martes en Guadalajara, pues casi de inmediato emprendieron rumbo a Miami.

Pese a tener tres jugadores con tarjeta amarilla, Lorenzo expresó que no tenía intenciones de que eso influyera en sus juicios tácticos - crédito Paul Childs/REUTERS

“Tuvimos muy poquito tiempo, llegamos anoche. Nos falta el entrenamiento de hoy, que en realidad es el primero que van a tener los que jugaron el día martes, porque ayer hicieron movilidad y siguieron recuperando. Esperemos llegar bien con lo mejor”, expresó.

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Sobre los jugadores con tarjeta amarilla, Johan Mojica, Jhon Lucumí y Jefferson Lerma, dijo que la preocupación existe, pero manifestó su intención de condicionar sus decisiones estratégicas tomando en cuenta ese aspecto, y hasta mostró malestar con el desempeño del árbitro en el partido contra la República Democrática del Congo.

“Las amarillas por supuesto que preocupan. Creo que fueron exageradas de parte del árbitro italiano. Creo que Congo hizo muchísimos más foules que nosotros y recibió menos amarillas. Pero no quiero condicionarme a un partido como este por las amarillas tampoco”, indicó.

Sobre Luis Díaz, Lorenzo fue contundente: “Lucho Díaz ya es un líder en Colombia. No solo con su juego, sino con su personalidad, con su humildad, con su entrega, con el ejemplo que nos da cada día”. El técnico amplió su visión al conjunto del grupo: “La idea es que tanto él como todos los jugadores del equipo sigan creciendo. Ojalá este mundial catapulte a muchos de los jugadores a equipos de élite del mundo”.

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Daniel Muñoz, autor de los goles ante Uzbekistán y la RDC, también recibió elogios del entrenador. “Es un jugador que tiene mucho trayecto por banda, que sorprende bien, que puede llegar por afuera o por adentro. Yo digo que es un lateral moderno, al estilo de los mejores del mundo. Así que gracias a Dios juega para Colombia”, afirmó Lorenzo.

El seleccionador nacional reseñó la experiencia en la Copa América 2024 como un factor que podría facilitar la adaptación del plantel al pasar de la altura de los partidos en México, a jugar al nivel del mar en Miami - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Para terminar, Lorenzo se refirió a la complejidad de adaptarse a los cambios de altura, algo con lo que Portugal no ha lidiado en la fase de grupos. Al respecto, destacó la experiencia del plantel jugando la Copa América 2024, a menudo con altas temperaturas, como un factor que podría facilitarles las cosas en Miami.

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“Portugal no tuvo partidos en la altura. Nosotros los dos partidos que jugamos fueron a la altura. Entonces, la adaptación tuvo que ser distinta y toda la logística nos exigió que juguemos en México y en Guadalajara, con un poquito menos de altura, pero todavía con 1.500, 1.600 metros. (...) Nos tocó en Copa América ir de aquí para allá, pasear muchísimo. Conocimos todo gracias a Dios, porque llegamos lejos, conocimos todo Estados Unidos y con temperaturas enormes. Nosotros estamos acostumbrados a jugar en Barranquilla, una temperatura importante en cuanto al calor y a la humedad, así que esperemos no sufrirlo”.

El partido entre Colombia y Portugal se disputará este sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. (hora colombiana).