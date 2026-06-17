Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo K HOY: Así va Portugal, Colombia, Uzbekistán y República de Congo

Ya inicia la pelea en el Grupo K del Mundial 2026 con Portugal y Colombia como protagonistas. Crédito: Agencias

El Grupo K del Mundial 2026 reúne a una de las selecciones llamadas a pelear por el título, un aspirante con argumentos para dar pelea y dos equipos que buscarán sorprender en su estreno o regreso a la máxima cita del fútbol. Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo protagonizarán una zona que combina experiencia mundialista, figuras de renombre y la ilusión de quienes quieren escribir una página histórica.

Con Cristiano Ronaldo disputando lo que sería su última Copa del Mundo y una escuadra colombiana que llega en pleno crecimiento tras una sólida clasificación, la lucha por los primeros puestos promete ser intensa. Sin embargo, tanto Uzbekistán como RD Congo intentarán alterar los pronósticos y aprovechar el nuevo formato del torneo para soñar con un lugar en las rondas eliminatorias.

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Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026

La actividad del Grupo K comienza este miércoles 17 de junio con dos encuentros que podrían empezar a marcar el rumbo de la clasificación. Portugal debutará frente a República Democrática del Congo, mientras que Colombia hará lo propio ante Uzbekistán. A continuación, revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la zona durante el desarrollo de la primera fecha:

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026. Crédito: FIFA

Programación de la fecha 1 del Grupo K

Fecha 1

Fecha 2

Portugal vs Uzbekistán | Martes 23 de junio | 12:00 p.m. (Perú) | Houston Stadium

Colombia vs RD Congo | Martes 23 de junio | 9:00 p.m. (Perú) | Estadio Guadalajara

Fecha 3

Colombia vs Portugal | Sábado 27 de junio | 6:30 p.m. (Perú) | Miami Stadium

RD Congo vs Uzbekistán | Sábado 27 de junio | 6:30 p.m. (Perú) | Atlanta Stadium

Portugal y Colombia, los candidatos a avanzar

Sobre el papel, Portugal y Colombia parten como los principales favoritos para quedarse con los dos primeros lugares del Grupo K. La selección europea llega respaldada por una plantilla repleta de figuras y por la experiencia de Cristiano Ronaldo, quien disputa su sexta Copa del Mundo con la ilusión de conquistar el único gran título que aún falta en su carrera.

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Los lusos aseguraron su clasificación tras dominar su grupo en las eliminatorias europeas y aterrizan en Norteamérica con aspiraciones de pelear por el campeonato. Ahora, buscarán ratificar su condición de favoritos desde la fase de grupos y encaminar una clasificación sin sobresaltos a los dieciseisavos de final como líderes de la serie.

Por su parte, la escuadra ‘cafetera’ regresa a la máxima cita del fútbol tras ausentarse en Qatar 2022. Los dirigidos por Néstor Lorenzo firmaron una sólida campaña en las Eliminatorias Sudamericanas y recuperaron el protagonismo que los llevó a destacar en Brasil 2014 y Rusia 2018. Con una generación consolidada y varios futbolistas en ligas de primer nivel, Colombia intentará confirmar su crecimiento reciente y pelear mano a mano con Portugal por el liderato del Grupo K.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Match Schedule Announced - Washington, D.C., U.S. - December 6, 2025 General view of the match schedule for group K REUTERS/Jeenah Moon

Uzbekistán y RD Congo quieren romper los pronósticos

Aunque parten un escalón por detrás de los favoritos, Uzbekistán y República Democrática del Congo llegan al Mundial con argumentos para competir y soñar con una sorpresa. El conjunto asiático protagoniza uno de los momentos más importantes de su historia al disputar su primera Copa del Mundo como nación independiente, un logro que refleja el crecimiento sostenido de su fútbol en los últimos años.

En tanto, la escuadra congoleña selló su clasificación tras superar un exigente camino rumbo al torneo y pretende trasladar ese impulso al escenario mundialista. Los africanos saben que cada punto será fundamental para mantenerse en carrera y aprovechar las opciones que ofrece el nuevo formato del certamen, que permite a algunos terceros lugares acceder a la fase eliminatoria.

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Ambos equipos buscarán demostrar que no llegaron a Norteamérica solo para participar, sino para competir de igual a igual frente a rivales de mayor tradición.