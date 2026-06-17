Atenea sigue armándose para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Andrea Ampuero se convierte en nuevo refuerzo del equipo

Andrea Ampuero se suma al proyecto deportivo de Atlético Atenea. Crédito: FPV

Atlético Atenea sigue siendo uno de los clubes más activos del mercado de pases y no deja de sumar nombres importantes para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Esta vez, la institución anunció la incorporación de Andrea Ampuero, voleibolista con amplia experiencia en el campeonato nacional y pasado en la selección peruana absoluta, que llega con el objetivo de aportar liderazgo y jerarquía a un plantel que apunta a convertirse en protagonista.

La contratación de la deportista de 38 años confirma las ambiciones del cuadro de las ‘diosas’, que viene trabajando en la construcción de un equipo competitivo para pelear por los primeros lugares del torneo. En las últimas semanas, la dirigencia ha apostado por reforzar distintas posiciones con jugadoras de recorrido y nivel comprobado, enviando un claro mensaje sobre sus aspiraciones para la campaña 2026/27.

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“Una nueva historia comienza a escribirse en Atenea. Nos alegra darle la bienvenida a 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗔𝗺𝗽𝘂𝗲𝗿𝗼, quien se suma a nuestra familia para afrontar nuevos desafíos, seguir creciendo y aportar todo su talento dentro de la cancha. Estamos seguros de que su esfuerzo, compromiso y pasión por el vóley serán parte importante de este camino que recorreremos juntos”, se lee en la publicación oficial del club.

Ampuero es una de las voleibolistas con mayor experiencia dentro del ámbito local. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de varios clubes tradicionales del campeonato peruano, acumulando años de competencia al más alto nivel y participando en algunas de las etapas más exigentes de la liga.

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Atlético Atenea le dio la bienvenida a Andrea Ampuero. Crédito: Prensa club

Entre los equipos que formaron parte de su trayectoria figuran Sporting Cristal, Universidad César Vallejo, Circolo Sportivo Italiano, Latino Amisa, Deportivo Géminis y Rebaza Acosta. Su última experiencia fue en Deportivo Wanka, donde continuó demostrando vigencia y competitividad pese al paso de los años.

Además de su recorrido en clubes, también integró la selección peruana absoluta. Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2005, cuando fue parte del equipo nacional que obtuvo el subcampeonato sudamericano, resultado que permitió a Perú mantenerse entre las selecciones más competitivas de la región.

Aportará liderazgo a un proyecto ambicioso

A sus 38 años, Ampuero se incorpora a un equipo que busca combinar experiencia y juventud para afrontar una temporada de alta exigencia. Más allá de su aporte dentro del campo, la exseleccionada nacional también está llamada a convertirse en una de las referentes del vestuario gracias a los años acumulados en la alta competencia.

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En Atenea consideran que ese perfil será clave para fortalecer a un grupo que aspira a dar un salto de calidad. La experiencia adquirida por la atacante en diferentes instituciones podría resultar determinante en los momentos decisivos del torneo. Su llegada también responde a una estrategia clara de la dirigencia, que ha priorizado la contratación de jugadoras con capacidad para asumir responsabilidades dentro y fuera de la cancha.

Andrea Ampuero jugó en Wanka la última temporada. Crédito: FPV

Un mercado de pases que ilusiona a las ‘diosas’

La incorporación de Andrea Ampuero se suma a otro movimiento que generó expectativa entre los seguidores del club. Días atrás, Atenea anunció el fichaje de la argentina Julieta Lazcano, una de las voleibolistas más reconocidas de Sudamérica y campeona nacional con Alianza Lima en la temporada 2024/25.

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La experimentada central, que además cuenta con participación olímpica con su selección, se convirtió en uno de los refuerzos más resonantes del mercado y evidenció la intención de la institución de conformar una plantilla capaz de competir frente a los principales candidatos al título.

Con la llegada de Ampuero y Lazcano, Atenea continúa fortaleciendo su proyecto deportivo y se perfila como uno de los equipos a seguir en la próxima temporada. El mercado aún no ha terminado, pero las ‘diosas’ ya han dejado claro que buscarán convertirse en una de las grandes animadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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