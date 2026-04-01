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La selección peruana Sub 16 debuta con empate sin goles ante Japón en el Grupo B del Torneo Mundial Montaigu 2026

El equipo nacional sumó su primer punto tras resistir los ataques japoneses y exhibir orden en todas sus líneas, destacando el despliegue de jóvenes promesas como Mateo Oberson y Samuel Hernández

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Selección Peruana sub 16 - Torneo Mundial Montaigu – Perú – deportes – 31 marzo
Los dirigidos por Diego Ortiz lograron un empate en el debut del Torneo Mundial Montaigu 2026, mostrando solidez defensiva y disciplina táctica en suelo francés frente a un Japón que priorizó la posesión de balón (X / Mondial Montaigu)

En el arranque de su participación en el Torneo Mundial Montaigu 2026, la Selección Peruana Sub 16 igualó 0-0 frente a Japón Sub 16 en el estadio de la ciudad francesa que alberga el certamen. El equipo nacional, bajo la conducción técnica de Diego Ortiz , mostró disciplina táctica y solidez defensiva en un encuentro que correspondió a la primera fecha del Grupo B.

Entre los titulares destacaron Mateo Oberson y Samuel Hernández , dos futbolistas de raíces internacionales que aportaron presencia en el sector ofensivo. La igualdad sin goles deja a la escuadra nacional con buenas sensaciones, en un torneo reconocido por congregar a promesas que buscan consolidarse en el panorama internacional.

Perú suma su primer punto en el Grupo B del Torneo Mundial Montaigu

Selección Peruana sub 16 - Torneo Mundial Montaigu – Perú – deportes – 31 marzo
La selección peruana Sub 16 inició su participación con un empate trabajado ante Japón, en un partido marcado por el orden táctico y la capacidad defensiva del equipo dirigido por Diego Ortiz. (X / Mondial Montaigu)

El elenco nacional inició su camino en la edición 2026 del tradicional torneo juvenil francés con un empate sin anotaciones frente al seleccionado japonés, en un duelo que se caracterizó por la paridad y el rigor táctico. Desde el comienzo, ambos conjuntos intentaron imponer condiciones: mientras Japón apostó por la posesión, Perú priorizó la organización defensiva y la salida rápida hacia el área rival.

Durante los primeros 30 minutos, los dirigidos por Ortiz consiguieron contener los avances asiáticos y limitar las oportunidades de gol del adversario. La actuación de Oberson y Hernández en la delantera buscó inquietar la última línea de Japón, aunque ninguno de los equipos logró romper el cero. El resultado refleja el equilibrio que predominó en la cancha y el respeto mutuo entre los seleccionados.

Al término del primer tiempo, el marcador permaneció inalterado, mostrando la solidez de ambas defensas. El seleccionador nacional optó por mantener el esquema y buscar variantes en la segunda mitad para intentar sorprender a su par japonés.

Cambios en la alineación y oportunidades para los juveniles

Selección Peruana sub 16 - Torneo Mundial Montaigu – Perú – deportes – 31 marzo
El ingreso de nuevos jugadores en la segunda mitad ofreció alternativas al equipo, que mantuvo el orden y brindó oportunidades a jóvenes en un contexto exigente. (X / Mondial Montaigu)

En el inicio de la segunda parte, Ortiz incorporó a Christian Vigil, quien sumó minutos y evidenció parte de su potencial en los tramos finales del compromiso. El encuentro mantuvo su tónica de equilibrio, con ambos equipos dificultando el avance del contrario y sin conceder espacios claros para la definición.

A pesar de los movimientos tácticos, las oportunidades de gol fueron escasas. Perú mostró orden y concentración, lo que le permitió sostener el empate hasta el pitazo final. El propio técnico Diego Ortiz destacó el desempeño de sus dirigidos y remarcó la importancia de sumar en el debut: “El equipo estuvo a la altura, demostró carácter y supo controlar el partido en momentos clave”, señaló.

El empate representa un inicio alentador, considerando el nivel de exigencia del certamen, que históricamente ha servido de plataforma para jugadores de proyección internacional. Entre los participantes del torneo, en ediciones anteriores, han figurado jugadores como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Neymar, según resaltan los organizadores del evento.

Próximos desafíos y panorama del Grupo B para la Bicolor

Selección Peruana sub 16 - Torneo Mundial Montaigu – Perú – deportes – 31 marzo
La Bicolor afrontará sus siguientes encuentros con la necesidad de sumar puntos, en un Grupo B que promete definiciones ajustadas y alto nivel competitivo. (X / Mondial Montaigu)

La siguiente cita para la Selección Peruana Sub 16 será el jueves 2 de abril, cuando enfrente a México Sub 16 a las 12:30 p. m. (hora peruana), en un partido crucial para las aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda. El conjunto mexicano llega tras una derrota ante Portugal en su debut, lo que añade presión a un grupo que se perfila como uno de los más competitivos del campeonato.

El cierre de la fase de grupos está programado para el sábado 4 de abril, con el duelo entre Perú y Portugal Sub 16, también a las 12:00 p. m. La definición de los clasificados podría depender de ese resultado, dada la paridad que se augura en el Grupo B.

El Torneo Mundial Montaigu, que se desarrolla en Francia entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 2026, acoge a selecciones juveniles de diferentes continentes con el objetivo de promover el desarrollo y la visibilidad de nuevos talentos. Para la Bicolor, el certamen representa una valiosa oportunidad de fogueo internacional y de proyección para sus jóvenes futbolistas, quienes buscan afirmar su lugar en el fútbol profesional.

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