Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del decisivo partido por semifinales vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del decisivo partido por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El pasado fin de semana se disputaron las semifinales de ida, que dejaron marcadores amplios. Así, este nuevo fin de semana podrían definirse los finalistas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Entre los encuentros programados figura el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Universidad San Martín. A continuación, la programación.

Programación del Universitario vs San Martín

Universitario y San Martín se enfrentarán nuevamente el sábado 4 de abril a las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El partido se disputará a coliseo lleno, tras agotarse todas las entradas.

Canal TV del Universitario vs San Martín: semifinal vuelta

La final entre Universitario y San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 contará con una cobertura amplia y accesible para los aficionados. Latina TV, poseedora de los derechos exclusivos, transmitirá el partido en señal abierta a través del canal 2 y ofrecerá la emisión en vivo tanto en su sitio web como en su aplicación móvil.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) ofrecerá el seguimiento del encuentro en tiempo real a través de su portal oficial, con información minuto a minuto sobre cada jugada. Además, la página de Facebook de la liga transmitirá el partido de manera gratuita y sin restricciones, permitiendo el acceso desde cualquier lugar y dispositivo, sin necesidad de registro o pago.

Infobae Perú realizará una cobertura especial del partido de ida, con información previa, actualización punto a punto, incidencias y declaraciones tras el encuentro. Todo el contenido estará disponible en su plataforma digital, brindando a los seguidores información detallada y actualizada sobre el desarrollo de la serie semifinal.

La imagen muestra la programación completa de los partidos de semifinales y definición de posiciones de la Liga Peruana de Vóley para el 4 y 5 de abril. (Liga Peruana de Vóley)

Universitario vs San Martín: así quedó la semifinal ida

Universitario y San Martín se enfrentaron el domingo 29 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes. Ambos equipos llegaban con buen ánimo, especialmente las ‘cremas’, que venían de eliminar a Regatas Lima en un extra game.

En el partido, la diferencia en el rendimiento fue notoria. El desgaste acumulado por la ‘U’ tras jugar un tercer encuentro influyó en su desempeño y las ‘santas’ se impusieron con claridad por 3-0, sin que la escuadra de Ate lograra disputar un solo set.

Los parciales fueron 21-25, 22-25 y 23-25. El conjunto dirigido por Guilherme Schmitz mostró superioridad, destacando las actuaciones de la atacante Fernanda Tomé y la armadora Paola Rivera.

Las 'santas' se impusieron 25-23 y se llevaron el partido ante las 'cremas' en Villa El Salvador - Crédito: Latina.

Universitario está obligado a ganar para llevar la definición a un extra game, mientras que San Martín asegurará su pase a una nueva final de la Liga Peruana de Vóley con solo una victoria. El equipo que avance se medirá con el ganador de la serie entre Deportivo Géminis y Alianza Lima, en la que las ‘blanquiazules’ tomaron la delantera en el partido de ida con un 3-1.

Las finales se jugarán los domingos 19 y 26 de abril. Si ambos equipos quedan igualados, el título se decidirá en un ‘extra game’ el 3 de mayo en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Programación completa de las semifinales vuelta

Sábado 4 de abril

Partido por el séptimo lugar

- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano (17:00 horas)

Semifinal vuelta

- Universitario vs San Martín (19:00 horas)

Domingo 5 de abril

Partido por el quinto lugar

- Regatas Lima vs Atlético Atenea (15:15 horas)

Semifinal vuelta

- Alianza Lima vs Deportivo Géminis (17:00 horas)