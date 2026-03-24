Gonzalo Bueno se impone a Conner Huertas del Pino en duelo de peruanos en Challenger de Brasilia y avanza a octavos de final

Gonzalo Bueno se encuentra a dos victorias de alcanzar el Top 200 del ranking ATP. Crédito: Instagram gonzaletero.

Gonzalo Bueno (#213 ATP) inició con el pie derecho su participación en el Challenger 100 de Brasilia. El joven trujillano superó con autoridad a su compatriota Conner Huertas del Pino (#733 ATP) con parciales de 6-1 y 6-2, sellando su pase a los octavos de final en apenas una hora y 18 minutos de juego sobre la tierra batida del Arena BRB.

El destino del cuadro principal dio un giro inesperado antes del debut. Originalmente, Bueno debía enfrentar al argentino Thiago Tirante, un rival de sumo cuidado, #81 del mundo con reciente participación en el Masters 1000 de Miami; sin embargo, la baja por lesión del platense abrió un espacio como ‘lucky loser’ para Conner Huertas del Pino.

Aunque el menor de los hermanos Huertas del Pino no atraviesa su mejor versión en individuales, su ingreso al cuadro principal le permitió sumar rodaje en un torneo de alta exigencia, pese a que la derrota le significará un leve descenso al puesto 743° del ranking en vivo en la clasificación ATP.

Gonzalo Bueno debuta a paso firme en el Challenger de Brasilia. Crédito: DECISIVO-Tenis Perú.

Dentro de la cancha, Gonzalo Bueno impuso condiciones desde el primer servicio. Con un juego sólido desde el fondo y aprovechando las imprecisiones de un Conner que acusó el desgaste de las semanas previas, el trujillano dominó los ritmos del partido. Esta victoria no solo refuerza su confianza, sino que lo impulsa al puesto 210° del ranking virtual, situándolo a tan solo dos triunfos de romper la barrera del Top 200, uno de sus grandes objetivos para esta gira sudamericana.

La exigencia aumentará considerablemente en la siguiente ronda. Tras este derbi peruano en territorio brasileño, Gonzalo Bueno deberá medir fuerzas ante el argentino Juan Bautista Torres. El encuentro tiene un sabor especial a revancha, ya que el bonaerense logró vencer al peruano hace pocas semanas en el marco del Challenger de Tigre 2.

Gonzalo Bueno vs Juan Bautista Torres: día, hora y dónde ver

El duelo por el boleto a los cuartos de final del Challenger de Brasilia se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo a las 13:10 horas de Perú. Los aficionados podrán seguir las acciones mediante la plataforma gratuita Challenger TV, además de la transmisión en vivo que ofrecerá el canal de YouTube de Tenis Al Máximo.

Gonzalo Bueno fue semifinalista en el primer Challenger de Tigre del año. Crédito: Tenis al Máximo.

La paridad marca el historial previo entre Gonzalo Bueno y Juan Bautista Torres antes de su enfrentamiento en la capital brasileña. Hasta el momento, el tenista peruano y el argentino dividen honores en sus dos cruces anteriores, con una victoria para cada uno dentro del circuito profesional.

El antecedente más cercano favorece al jugador ‘albiceleste’, quien logró imponerse por dos sets a cero en la primera ronda del Challenger 2 de Tigre. Por el contrario, el choque previo en el Challenger de Santa Fe 2025 resultó exitoso para el trujillano; en aquella oportunidad, Bueno obtuvo el triunfo con un marcador firme de 2-0.

Objetivo 2026: entrar al top 200

El tenista trujillano, de solo 21 años, se encuentra nuevamente a dos victorias de ingresar al Top 200 del ranking ATP. Este salto representa un hito inédito para él y le otorgaría beneficios estratégicos en el circuito. Al ubicarse en este grupo selecto, el peruano podría aparecer como cabeza de serie en diversos torneos Challenger y asegurar su presencia en las clasificaciones de los eventos de nivel ATP.

Gonzalo Bueno, en actividad con el equipo peruano de Copa Davis. Crédito: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo para la raqueta nacional. En lo que va de la temporada, Bueno no logra consolidar una regularidad necesaria para dar el salto definitivo. El deportista sufrió despedidas prematuras en los torneos de Tigre 2 y Asunción, resultados que frenaron su ascenso en el escalafón mundial. Esta semana en Brasilia surge como la oportunidad ideal para recuperar sensaciones y alcanzar la meta que tanto persigue.