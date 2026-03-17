A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City HOY: partido por octavos de final vuelta de la Champions League 2026.

Real Madrid se medirá en condición de visitante contra Manchester City hoy martes 17 de marzo en un duelo válido por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/2026. El Etihad Stadium será el escenario de una contienda que arderá por las ganas de los locales de darle vuelta al marcador adverso.

El cuadro ‘blanco’ atraviesa un presente irregular en LaLiga, donde en los últimos cinco partidos ha cosechado dos derrotas y tres triunfos. Justamente, el pasado fin de semana se impuso por 4-1 en casa a Elche, resultado que lo ubica en el segundo lugar de la tabla con 66 puntos, a cuatro del líder, Barcelona.

Ahora, en estos partios, incluyendo el primero ante los ‘cityzens’, el técnico Álvaro Arbeloa decidió apostar por los jugadores de la cantera, de la que sobresale de gran manera Thiago Pitarch. El volante de 18 años ha encadilado al Santiago Bernabéu con su talento y desfachatez para sacarse rivales, moverse en el campo y organizar el juego.

Thiago Pitarch en un duelo individual con Bernardo Silva en Real Madrid vs Manchester City. - créditos: Action Images via Reuters/Matthew Childs

Eso sí, Real Madrid no estará con su plantel completo por las lesiones de David Alaba, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.

Por otro lado, Manchester City viene de empatar 1-1 en su visita a West Ham, ubicándose en el segundo puesto de la Premier League con 61 unidades, a nueve de Arsenal, que se encuentra proyectado al título bajo el mando de Mikel Arteta.

No obstante, en la Champions League, los dirigidos por Pep Guardiola tienen la difícil misión de revertir un duro resultado adverso, pero tendrán a casi todas sus figuras. La única ausencia por lesión es la de Josko Gvardiol.

Últimos enfrentamientos

Real Madrid y Manchester City se han visto las caras en 17 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol europeo. Haciendo un balance, nos daremos cuenta de que la rivalidad es pareja con seis victorias para los ‘blancos’, contra seis de los ‘cityzens’ y cinco empates.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron sucedió este año en el cotejo de ida en el estadio Santiago Bernabéu, que fue testigo de un contundente triunfo de la ‘casa blanca’ por 3-0 con el ‘hat-trick’ de Federico Valverde.

Goles y resumen del triunfo 'blanco' en el Santiago Bernabéu por la ida de los octavos de final. (Video: Man City)

A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City por vuelta de la Champions League 2026

El Real Madrid vs Manchester City, correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/2026, tiene programado su inicio a las 15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial está fijado para las 16:00 horas.

En Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, el partido dará comienzo a las 17:00 horas. Para la afición de México, el horario de inicio será a las 14:00 horas. En España, el duelo está pautado para las 21:00 horas.

Dónde ver Real Madrid vs Manchester City en Perú por vuelta de la Champions League 2026

El duelo entre Real Madrid y Manchester City se disputará hoy martes 17 de marzo en el Etihad Stadium. En Perú, Sudamérica y Centroamérica, la transmisión estará disponible por ESPN y la plataforma Disney+. En Brasil, la señal será emitida por HBO Max y TNT.

En México, la cobertura se realizará a través de TNT. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse por Paramount+ y DAZN. En España, la transmisión estará a cargo de Movistar+ Liga de Campeones.

Real Madrid vs Manchester City: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Fran García, Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Thiago Pitarch, Brahim Díaz, Arda Güler, Vinicius Jr. DT: Álvaro Arbeloa

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri, Rodri, Nico O’Reilly, Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola