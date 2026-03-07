Perú Deportes

Dónde ver Max Holloway vs Charles Oliveira 2 HOY: canal TV online de la pelea por el título BMF en UFC 326

La pelea representará una revancha para ambos. Además, el peruano Gastón Bolaños formará parte de la cartelera. Consulta todos los detalles del evento que se celebrará en Nevada

Este sábado 7 de marzo, los aficionados a las artes marciales mixtas centrarán su atención en el esperado combate entre Max Holloway y Charles Oliveira en la UFC 326. El estadounidense y el brasileño se enfrentarán nuevamente por el título BMF en el T-Mobile Arena de Paradise, Nevada.

El primer enfrentamiento entre ambos tuvo lugar en 2015. En ese entonces, Holloway y Oliveira eran promesas emergentes en la división, pero el combate se interrumpió prematuramente debido a una lesión que el brasileño sufrió al inicio.

El desenlace estuvo rodeado de incertidumbre. Desde ese momento, ambos siguieron carreras paralelas y han llegado a convertirse en figuras destacadas de su generación en las artes marciales mixtas.

La pelea también enfrenta dos estilos que resultan especialmente atractivos para los aficionados. Holloway se caracteriza por su alto volumen de golpes y su habilidad para sostener un ritmo intenso a lo largo de todo el combate. Oliveira, por su parte, combina un striking agresivo con un juego de sumisión considerado entre los más peligrosos de la UFC.

Horarios del Max Holloway vs Charles Oliveira 2

La cartelera principal está programada para las 19:00 horas de Perú y Estados Unidos. Por lo que el combate estelar entre Max Holloway y Charles Oliveira se podría terminar dando cerca de las 22:00 horas. Con respecto a otros países revisa los horarios, a continuación:

- México / 21:00 horas

- Colombia y Ecuador / 22:00 horas

- Bolivia y Venezuela / 23:00 horas

- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile / 00: 00 horas del domingo 8 de marzo

Dónde ver Max Holloway vs Charles Oliveira 2 en Perú

Los aficionados de la UFC podrán seguir la pelea estelar por el título BMF a través de la plataforma Paramount+, que tiene los derechos exclusivos de transmisión para este evento en la región. Es importante destacar que ESPN ya no cuenta con las facultades para emitir este evento.

La cartelera completa del UFC 326, que tendrá como combate estelar el Max Holloway vs Charles Oliveira.

Gaston Bolaños vs Jeong Yeong Lee por UFC 326

Gastón Bolaños será uno de los protagonistas peruanos en el evento de UFC que se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El peleador nacional, de 33 años, buscará su tercera victoria en la organización más importante de artes marciales mixtas, enfrentando al surcoreano Jeong Yeong Lee en la división de peso pluma (145 libras).

Bolaños llega a este combate con experiencia en otras promotoras y en muay thai, y afronta su quinta pelea en la industria. Su historial reciente muestra dos victorias y dos derrotas, todas sus victorias han sido por decisión de los jueces, por lo que aún tiene pendiente demostrar su poder de nocaut en la liga.

Su rival, Jeong Yeong Lee, es cinturón negro en jiu-jitsu brasileño y suma 11 triunfos en su carrera, con cuatro nocauts y tres sumisiones, incluyendo victorias rápidas en menos de un minuto. Sin embargo, el peleador asiático llega tras dos caídas consecutivas, lo que añade un atractivo especial al duelo.

El peruano se enfrentará a Jeong Yeong Lee en la cartelera preliminar. Créditos: UFC / X.

Cartelera principal del UFC 326

  • Max Holloway vs Charles Oliveira: Campeonato BMF (peso ligero).
  • Caio Borralho vs Reinier de Ridder: peso medio.
  • Rob Font vs Raúl Rosas Jr: peso gallo.
  • Gregory Rodriguez vs Brunno Ferreira: peso medio.

Cartelera preliminar del UFC 326

  • Cody Garbrandt vs Xiao Long: peso gallo.
  • Donte Johnson vs Dusko Todorovic: peso medio.
  • Ricky Turcios vs Alberto Montes: peso pluma.
  • Cody Durden vs Nyamjargal Tumendemberel: peso mosca.
  • Sumudaerji vs Jesús Aguilar: peso mosca.
  • Joosang vs Gastón Bolaños: peso pluma.
  • Luke Fernández vs Rodolfo Bellato: peso semipesado.

