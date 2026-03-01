Perú Deportes

Deportivo Llacuabamba ficha al experimentado Marcos Díaz, guardameta argentino con pasado en Boca Juniors y Huracán

Las filas del entrenador Nicolás Chietino se robustecen con la llegada del portero de 40 años. El ‘equipo del ande liberteño’ aspira a hacerse con un boleto a la élite del fútbol peruano

Marcos Díaz se une a
Marcos Díaz se une a Deportivo Llacuabamba y ya entrena en el Estadio Comunal de Llacuabamba. Crédito: Instagram Deportivo Llacuabamba.

Deportivo Llacuabamba sacudió el mercado de pases de la segunda división con una contratación de jerarquía internacional. El ‘equipo del ande liberteño’ oficializó el fichaje de Marcos Díaz, arquero argentino con una trayectoria envidiable en clubes de primer nivel. Con este movimiento, la escuadra que dirige Nicolás Chietino envía un mensaje claro a sus rivales: el objetivo para esta temporada es el retorno a la máxima categoría del fútbol peruano.

Marcos Díaz, nacido en Santa Fe, llega a Llacuabamba con 40 años y una imponente estatura de 1,87 metros. El portero inició su carrera en las divisiones menores de Colón de Santa Fe, club donde dio sus primeros pasos en el profesionalismo. Sin embargo, su nombre alcanzó relevancia mundial tras su paso por Boca Juniors. Díaz permaneció un año y medio en la institución ‘xeneize’, donde integró el plantel campeón de 2020. En aquel torneo, tuvo la responsabilidad de reemplazar a Esteban Andrada y cumplió con creces.

Su etapa en La Bombonera comenzó bajo la tutela de Gustavo Alfaro y se extendió durante los primeros seis meses del ciclo de Miguel Ángel Russo. Los hinchas de Boca recuerdan con especial afecto su debut oficial ante Independiente, partido en el cual demostró una solvencia notable bajo los tres palos. No obstante, su vínculo más profundo en el fútbol argentino lo construyó en Huracán. En el 'globo‘, Díaz alcanzó el estatus de ídolo tras formar parte de una etapa de gloria para el equipo de Parque Patricios.

Marcos Díaz, un arquero con
Marcos Díaz, un arquero con experiencia para Deportivo Llacuabamba en la Liga 2. Crédito: Instagram Deportivo Llacuabamba.

Bajo la dirección técnica de Frank Kudelka, el guardameta fue pieza fundamental para la obtención de la Copa Argentina 2014. Su actuación en la tanda de penales ante Rosario Central resultó decisiva para el título. Poco después, reafirmó su gran momento en la Supercopa ante River Plate con una actuación individual brillante. Ahora, tras defender camisetas como las de Talleres, Gimnasia, un breve paso por el Santa Clara de Portugal y Colón, el santafesino asume el reto de custodiar el Estadio Comunal de Llacuabamba.

Refuerzos

La directiva no escatimó esfuerzos y sumó ocho nombres importantes para rodear a su nueva estrella. En la zona defensiva resalta Jonathan Segura, central colombiano con pasado en Atlético Bucaramanga y Unión Magdalena. Segura conoce bien la geografía nacional tras sus etapas en UTC y FC Cajamarca, club con el cual logró el ascenso el año pasado tras disputar 20 encuentros. Su experiencia en altura será vital para el esquema de Chietino.

El mediocampo también luce renovado con la llegada de José Leudo. El volante colombiano de 32 años tendrá su primera aventura en el país tras un largo recorrido por instituciones como Estudiantes de La Plata, Colón y Rosario Central. Junto a él, se integran los volantes Adriel Trelles y Caleb Guzmán, además del lateral derecho Farid Rojas y el extremo izquierdo Roger Chinga.

En el ataque, la incorporación de Anthony Osorio genera gran expectativa. El delantero, formado en las filas de Universitario de Deportes, busca recuperar su mejor versión goleadora. En 2025, Osorio defendió la camiseta de Deportivo Moquegua en la Liga 2, donde registró tres goles y dos asistencias.

Deportivo Llacuabamba y sus refuerzos para el 2026.
Deportivo Llacuabamba y sus refuerzos para el 2026. Crédito: Instagram Deportivo Llacuabamba.

La Liga 2 tiene previsto su inicio para el viernes 13 de marzo. Sin embargo, la organización todavía tiene pendiente la oficialización de la fecha, así como el sorteo del fixture y el formato de competencia. Mientras tanto, Deportivo Llacuabamba trabaja a doble turno para que Marcos Díaz y el resto de los refuerzos lleguen en óptimas condiciones al debut.

Los clubes que competirán en la Liga 2 2026

  • Alianza Universidad de Huánuco
  • Ayacucho FC
  • ADA de Jaén
  • Academia Cantolao
  • Bentín Tacna Heroica
  • Carlos Mannucci
  • Deportivo Llacuabamba
  • Universidad César Vallejo
  • Comerciantes FC de Iquitos
  • Estudiantil CNI de Iquitos
  • FC San Marcos
  • Santos de Nasca
  • Universidad San Martín
  • Pirata FC
  • Sport Huancayo (reserva)
  • Unión Minas de Cerro de Pasco
  • Unión Comercio

