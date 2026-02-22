Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está repleta de varios compromisos en las diversas ligas europeas, además de las de América, con la posible participación de jugadores peruanos en el exterior

Partidos de hoy, domingo 22
Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 22 de febrero se llevarán a cabo varios partidos dentro de las mejores ligas europeas, así como en Perú. También se destaca la posible participación de jugadores nacionales en el extranjero.

En la Liga 1, Juan Pablo II, con Christian Cueva, necesita un triunfo ante Atlético Grau en Sullana para salir de la zona baja, mientras que Cusco FC apunta a conseguir su primera victoria del Torneo Apertura contra Comerciantes Unidos.

Por otro lado, en LaLiga de España, Barcelona urge de volver a la senda positiva tras la derrota ante Girona la semana pasada. Esta vez, el rival de los ‘azulgranas’ es Levante.

Asimismo, en la Premier League, Tottenham y Arsenal protagonizarán el choque del día en el Tottenham Stadium. En cambio, Liverpool visitará a Nottingham Forest.

Ahora, los jugadores peruanos que podrían tener rodaje en el exterior son: Oliver Sonne, Joao Grimaldo, André Carrillo, Erick Noriega y Jhilmar Lora. Los dos primeros estarán a la expectativa de sumar minutos con Sparta Praga frente a Viktoria Plzen. La ‘Culebra’ buscará lo mismo con Corinthians contra Portuguesa. El exlateral derecho de Sporting Cristal ya hizo su debut con Gremio Novorizontino e intentará ser partícipe del duelo ante Santos. Finalmente, el conjunto del ‘Samurai’ chocará con Juventude.

Partidos de Liga 1

- ADT vs UTC (11:00 horas / L1 MAX)

- Los Chankas vs Sport Huancayo (13:15 horas / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Juan Pablo II (15:30 horas / L1 MAX)

- Cusco FC vs Comerciantes Unidos (18:30 horas / L1 MAX)

Partidos de LaLiga

- Getafe vs Sevilla (08:00 horas / DSports)

- Barcelona vs Levante (10:15 horas / ESPN 2, Disney+)

- Celta de Vigo vs Mallorca (12:30 horas / DSports)

- Villarreal vs Valencia (15:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Nottingham Forest vs Liverpool (08:00 horas / ESPN, Disney+)

- Crystal Palace vs Wolverhampton (09:00 horas / Disney+)

- Sunderland vs Fulham (09:00 horas / Disney+)

- Tottenham vs Arsenal (11:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Serie A

- Genoa vs Torino (06:30 horas / ESPN, Disney+)

- Atalanta vs Napoli (09:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- AC Milan vs Parma (12:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- AS Roma vs Cremonese (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Friburgo vs Borussia Monchengladbach (09:30 horas / Disney+)

- St. Pauli vs Werder Bremen (11:30 horas / ESPN 5, Disney+)

- Heidenheim vs Stuttgart (13:30 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Auxerre vs Rennes (09:00 horas / Disney+)

- Angers SCO vs Lille (11:15 horas / Disney+)

- Nantes vs Le Havre (11:15 horas / Disney+)

- Niza vs Lorient (11:15 horas / Disney+)

- Racing de Estrasburgo vs Olympique de Lyon (14:45 horas / Disney+)

Partido de liga de República Checa

- Viktoria Plzen vs Sparta Praga (12:30 horas)

Partidos de Campeonato Paulista

- Gremio Novorizontino vs Santos (14:00 horas / TNT Sports, HBO Max)

- Portuguesa vs Corinthians (18:30 Horas / CazéTV, RecordTV, HBO Max)

Partido de Campeonato Gaúcho

- Juventude vs Gremio (16:00 horas / RBS TV, Premiere)

Partidos de Campeonato Carioca

- Vasco da Gama vs Fluminense (16:00 horas / Globo, SporTV, Premiere)

- Flamengo vs Madureira (18:30 horas / YouTube Globo, SporTV, Premiere)

Partidos de fútbol argentino

- San Lorenzo vs Estudiantes Río Cuarto (15:15 horas / Disney+)

- Vélez Sarsfield vs River Plate (17:15 horas / ESPN, Disney+)

- Unión Santa Fe vs Aldosivi (19:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol chileno

- La Serena vs Universidad de Concepción (10:00 horas / TNT Sports, Max)

- Audax Italiano vs Everton (16:00 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad Chile vs Deportes Limache (18:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol colombiano

- Independiente de Santa Fe vs Junior de Barranquilla (16:00 horas / RCN, Win Sports)

- Boyacá Chicó vs Rionegro Águilas (18:10 horas / RCN, Win Sports)

- América de Cali vs Jaguares de Córdoba (20:30 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Macará vs Leones del Norte (13:00 horas / Zapping)

- Delfín vs Deportivo Cuenca (15:30 horas / Zapping)

- Independiente del Valle vs Guayaquil City (18:00 horas / Teleamazonas, Zapping)

Partido de fútbol paraguayo

- Sportivo Luqueño vs Guaraní (18:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Montevideo Wanderers vs Montevideo City Torque (07:45 horas / Disney+)

- Juventud vs Central Español (15:00 horas / Disney+)

- Peñarol vs Deportivo Maldonado (18:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol venezolano

- Trujillanos vs Portuguesa (12:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Caracas FC vs UCV (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Monagas vs Deportivo Táchira (18:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

Sesi vs Osasco EN VIVO HOY: punto a punto de la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Los clubes de mayor tradición y arraigo de Brasil volverán a cruzarse por un título, tal y cual como pasó en la edición 2014. El choque en Perú para los clasificados al Mundial de Clubes será trascendental

Sesi vs Osasco EN VIVO

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

En lo que se supone que será un encuentro muy disputado y reñido, las ‘íntimas’ y las ‘santas’ ofrecerán todo el potencial en la búsqueda por la medalla de bronce que confirme ingreso al podio

A qué hora juega Alianza

Alianza Lima vs Sesi 0-3: resumen y jugadas de la dura derrota blanquiazul en semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Facundo Morando salió a la cancha confiado y no pudo vencer el potente bloque y ataque de las brasileñas, quienes se llevaron el partido por 25-12, 25-20 y 28-26 y disputarán la final del torneo ante Osasco

Alianza Lima vs Sesi 0-3:

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

Tras conquistar los cuartos de final, ‘Nacho’ buscará meterse en la final contra el chileno en Río de Janeiro. Sigue las incidencias del crucial duelo que se jugará este domingo 22 de febrero tras suspensión por lluvias

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo

Paolo Guerrero respalda a Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: “Hay alguien que trata de desestabilizar a la institución”

El capitán del club de La Victoria ha cerrado filas con el técnico argentino, que aún sigue sin convencer desde la parcela. En esa misma línea, se mostró consternado por los ataques y críticas, los cuales considera que surgen por influencias ajenas

Paolo Guerrero respalda a Pablo
