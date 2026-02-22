Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 22 de febrero se llevarán a cabo varios partidos dentro de las mejores ligas europeas, así como en Perú. También se destaca la posible participación de jugadores nacionales en el extranjero.

En la Liga 1, Juan Pablo II, con Christian Cueva, necesita un triunfo ante Atlético Grau en Sullana para salir de la zona baja, mientras que Cusco FC apunta a conseguir su primera victoria del Torneo Apertura contra Comerciantes Unidos.

Por otro lado, en LaLiga de España, Barcelona urge de volver a la senda positiva tras la derrota ante Girona la semana pasada. Esta vez, el rival de los ‘azulgranas’ es Levante.

Asimismo, en la Premier League, Tottenham y Arsenal protagonizarán el choque del día en el Tottenham Stadium. En cambio, Liverpool visitará a Nottingham Forest.

Ahora, los jugadores peruanos que podrían tener rodaje en el exterior son: Oliver Sonne, Joao Grimaldo, André Carrillo, Erick Noriega y Jhilmar Lora. Los dos primeros estarán a la expectativa de sumar minutos con Sparta Praga frente a Viktoria Plzen. La ‘Culebra’ buscará lo mismo con Corinthians contra Portuguesa. El exlateral derecho de Sporting Cristal ya hizo su debut con Gremio Novorizontino e intentará ser partícipe del duelo ante Santos. Finalmente, el conjunto del ‘Samurai’ chocará con Juventude.

Partidos de Liga 1

- ADT vs UTC (11:00 horas / L1 MAX)

- Los Chankas vs Sport Huancayo (13:15 horas / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Juan Pablo II (15:30 horas / L1 MAX)

- Cusco FC vs Comerciantes Unidos (18:30 horas / L1 MAX)

Partidos de LaLiga

- Getafe vs Sevilla (08:00 horas / DSports)

- Barcelona vs Levante (10:15 horas / ESPN 2, Disney+)

- Celta de Vigo vs Mallorca (12:30 horas / DSports)

- Villarreal vs Valencia (15:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Nottingham Forest vs Liverpool (08:00 horas / ESPN, Disney+)

- Crystal Palace vs Wolverhampton (09:00 horas / Disney+)

- Sunderland vs Fulham (09:00 horas / Disney+)

- Tottenham vs Arsenal (11:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Serie A

- Genoa vs Torino (06:30 horas / ESPN, Disney+)

- Atalanta vs Napoli (09:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- AC Milan vs Parma (12:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- AS Roma vs Cremonese (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Friburgo vs Borussia Monchengladbach (09:30 horas / Disney+)

- St. Pauli vs Werder Bremen (11:30 horas / ESPN 5, Disney+)

- Heidenheim vs Stuttgart (13:30 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Auxerre vs Rennes (09:00 horas / Disney+)

- Angers SCO vs Lille (11:15 horas / Disney+)

- Nantes vs Le Havre (11:15 horas / Disney+)

- Niza vs Lorient (11:15 horas / Disney+)

- Racing de Estrasburgo vs Olympique de Lyon (14:45 horas / Disney+)

Partido de liga de República Checa

- Viktoria Plzen vs Sparta Praga (12:30 horas)

Partidos de Campeonato Paulista

- Gremio Novorizontino vs Santos (14:00 horas / TNT Sports, HBO Max)

- Portuguesa vs Corinthians (18:30 Horas / CazéTV, RecordTV, HBO Max)

Partido de Campeonato Gaúcho

- Juventude vs Gremio (16:00 horas / RBS TV, Premiere)

Partidos de Campeonato Carioca

- Vasco da Gama vs Fluminense (16:00 horas / Globo, SporTV, Premiere)

- Flamengo vs Madureira (18:30 horas / YouTube Globo, SporTV, Premiere)

Partidos de fútbol argentino

- San Lorenzo vs Estudiantes Río Cuarto (15:15 horas / Disney+)

- Vélez Sarsfield vs River Plate (17:15 horas / ESPN, Disney+)

- Unión Santa Fe vs Aldosivi (19:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol chileno

- La Serena vs Universidad de Concepción (10:00 horas / TNT Sports, Max)

- Audax Italiano vs Everton (16:00 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad Chile vs Deportes Limache (18:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol colombiano

- Independiente de Santa Fe vs Junior de Barranquilla (16:00 horas / RCN, Win Sports)

- Boyacá Chicó vs Rionegro Águilas (18:10 horas / RCN, Win Sports)

- América de Cali vs Jaguares de Córdoba (20:30 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Macará vs Leones del Norte (13:00 horas / Zapping)

- Delfín vs Deportivo Cuenca (15:30 horas / Zapping)

- Independiente del Valle vs Guayaquil City (18:00 horas / Teleamazonas, Zapping)

Partido de fútbol paraguayo

- Sportivo Luqueño vs Guaraní (18:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Montevideo Wanderers vs Montevideo City Torque (07:45 horas / Disney+)

- Juventud vs Central Español (15:00 horas / Disney+)

- Peñarol vs Deportivo Maldonado (18:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol venezolano

- Trujillanos vs Portuguesa (12:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Caracas FC vs UCV (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Monagas vs Deportivo Táchira (18:30 horas / YouTube Liga FUTVE)