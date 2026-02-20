Gonzalo Bueno avanza a paso firme en el Challenger de Tigre para instalarse en los cuartos de final y enfrentar a Andrea Collarini

Gonzalo Bueno avanza a cuartos de final del Challenger de Tigre. Crédito: Tenis al Máximo.

Gonzalo Bueno, actual número 218 del ranking ATP, superó con éxito los octavos de final del AAT Challenger de Tigre tras vencer al uruguayo Franco Roncadelli (#338). En un duelo que duró una hora y 52 minutos, Bueno se impuso con parciales de 6-3 y 6-4. El segundo sembrado del torneo fue de menos a más en su rendimiento y mostró mucha comodidad sobre la superficie de arcilla en la provincia de Buenos Aires.

Con este triunfo, el deportista trujillano de 21 años alcanza los cuartos de final por vigésima vez en su carrera dentro del circuito Challenger. Este resultado impacta de forma directa en su puntaje internacional. Al sumar ocho unidades en esta competencia, el torneo de Tigre desplaza a los seis puntos obtenidos previamente en Santiago 2025. De esta manera, el certamen argentino pasa a formar parte de sus 18 mejores registros contables del último año.

Mañana, el representante nacional tendrá una prueba de fuego frente al público local. Bueno enfrentará al argentino Andrea Collarini, quien ocupa el puesto 233 del escalafón mundial. El peruano buscará mantener su solidez para avanzar hacia las semifinales y escalar posiciones en el ranking en vivo, donde ya se ubica cerca de su mejor marca personal.

El lado del cuadro del Challenger de Tigre en el que está compitiendo Gonzalo Bueno. Crédito: ATP.

Collarini, un rival de experiencia

El Club Náutico Hacoaj será el escenario de un duelo electrizante por los cuartos de final del Challenger de Tigre. Este sábado 20 de febrero, el peruano Gonzalo Bueno se medirá ante el experimentado Andrea Collarini en la cancha central. La cita está pactada para las 09:00 horas de Perú y contará con la transmisión oficial de la plataforma Challenger TV.

El enfrentamiento presenta un historial sumamente equilibrado con dos victorias para cada uno. El último cruce ocurrió en el Challenger de Villa María 2025, donde el argentino logró una remontada física y mental sobre el joven trujillano. No obstante, Bueno tiene fresco el recuerdo de sus triunfos en Cali y Liberec durante la temporada pasada, donde superó al rioplatense con autoridad.

Collarini, zurdo de 34 años nacido en Nueva York, atraviesa un gran momento tras alcanzar la final en el reciente Challenger de Buenos Aires, instancia donde eliminó a Juan Pablo Varillas. Por su parte, el peruano llega con la confianza de ser el segundo favorito del cuadro. Ambos jugadores buscarán romper el empate en sus enfrentamientos directos y asegurar un cupo entre los cuatro mejores del certamen sobre polvo de ladrillo.

Andrea Collarini compite en el Challenger de Tigre 2026.

Bueno apunta al Top 200

Gonzalo Bueno atraviesa un momento clave en su joven carrera profesional. El tenista peruano tiene como objetivo principal el ingreso al Top 200 del ranking ATP, un grupo selecto que garantiza mayores beneficios en el circuito. En agosto de 2025, el trujillano alcanzó el puesto 205, su mejor registro histórico hasta la fecha. Actualmente, el Challenger de Tigre representa la oportunidad ideal para superar esa barrera.

Si Bueno se consagra campeón en esta primera edición anual del torneo argentino, sumará los puntos necesarios para escalar posiciones y asegurar un lugar entre los mejores 200 tenistas del planeta. Mantenerse en este rango de la clasificación resulta fundamental para su calendario internacional. Estas posiciones le otorgan el derecho de disputar las fases clasificatorias de los Grand Slams.

Un ejemplo claro de esta ventaja ocurrió en el reciente Australian Open, donde el peruano superó la primera ronda de la etapa previa. Gracias a su ubicación actual, Bueno compite de igual a igual contra rivales de jerarquía y suma la experiencia necesaria para consolidarse en la élite. Su desempeño en la arcilla de Tigre marcará el rumbo de sus próximos desafíos en las grandes citas del deportes de la raqueta.