Lucas Blondel habló de su controvertida salida de Boca: la reunión con los referentes por Morena Beltrán y un mensaje para Riquelme

El defensor xeneize que fue cedido a préstamo a Huracán habló por primera vez de su controvertida salida del club

Lucas Blondel, actual defensor de Huracán y exjugador de Boca Juniors, habló por primera vez sobre los rumores que lo vincularon con Morena Beltrán y una supuesta filtración de información desde el vestuario xeneize. El lateral reconoció que la situación lo afectó, especialmente por la implicancia pública de la periodista.

Blondel explicó en una entrevista con TyC Sports que lo más doloroso fue la exposición y las acusaciones hacia su novia. “Lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y la hacen cargo de cosas que no son así. Creo que hay pruebas suficientes: jugué con todos los entrenadores salvo con Miguel Russo y después con Claudio Úbeda. Cuando me iba bien, nadie decía nada de que filtraba cosas. En Boca es difícil que no se filtre algo”, afirmó.

Y agregó: “Cuando todo estaba bien, Morena era lo mejor del mundo. Yo estoy tranquilo porque mis compañeros sabían que no era así”. El defensor señaló que la preocupación por los rumores lo llevó a conversar con los referentes del plantel de Boca. “Mis compañeros sabían que nada de lo que se decía era cierto. En su momento junté a algunos referentes del vestuario y les dije: ‘No entiendo por qué se está diciendo esto, se los juro’. Me dijeron que no tenía nada de qué preocuparme, que sabían qué tipo de persona era, y quedó ahí”, relató.

Lucas Blondel atraviesa un gran presente en Huracán (Prensa)

Blondel sostuvo que los rumores se intensificaron cuando perdió continuidad en el equipo. “El ruido empezó cuando empecé a no ser considerado. Estuve tres años, con More salgo hace dos. Si fuera así, me hubieran apartado del plantel. Yo, sin tener continuidad, seguía entrenando con el grupo. Iba al estadio cuando se jugaba, pero son las reglas de juego. Boca es un club gigante y se desparraman muy rápido los rumores”, comentó.

Finalmente, el futbolista remarcó su agradecimiento a Boca y a Juan Román Riquelme por la oportunidad de haber jugado en el club.

“Voy a estar siempre agradecido a Román, a Boca, porque incluso yo creo que Boca me pone en consideración en la Selección (de Suiza). Por eso digo, así como las malas son difíciles de manejar y hay que estar muy fuerte, también las buenas se exaltan más todavía.

Lucas Blondel negó los rumores que vincularon su salida de Boca por Morena Beltrán y le agradeció a Riquelme

Actualmente, atraviesa un buen presente deportivo en Huracán, donde se encuentra a préstamo. Sobre una posible revancha en el futuro, finalizó: “Hoy me limito al día a día. No quiero pensar más allá. Estoy muy agradecido a Huracán por cómo me recibieron y el rendimiento que estoy teniendo”.

Otras frases de Lucas Blondel:

“Hoy cualquiera con un videíto dice algo que se desparrama rápido, no importa si es verdad. Yo estoy tranquilo conmigo, me hubiera perjudicado a mí también”.

“En toda mi carrera me pasó que un entrenador no me considere. En Inferiores fui dejado de lado durante cinco años. Uno convive con eso, no es grave”.

“No hablé mucho con Riquelme en el último tiempo. Sí en los dos años y medio que estuve hemos tenido algunas charlas, nada fuera de lo normal”.

“Sigo soñando en ir a Suiza con el Mundial. Me felicitaron por mi paso a Huracán. No me quedaría con la espina si no voy, tengo la posibilidad de pelearla. Si no voy, va a ser por rendimiento”.