Murió Kamal Kharrazi, ex canciller iraní y asesor del ex líder supremo Ali Khamenei

Foto de archivo de Kamal Kharrazi, ex ministro de Exteriores de Irán y asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí. EPA PHOTO/EPA/Matt CAMPBELL//

El ex canciller iraní Kamal Kharrazi murió el jueves en Teherán a los 81 años como consecuencia de las heridas sufridas en un bombardeo atribuido a Estados Unidos e Israel el 1 de abril, según autoridades iraníes citadas por las agencias Mehr e ISNA. En el mismo ataque murió su esposa. La muerte también fue confirmada por familiares a la agencia IRNA, que precisaron que ocurrió “unas horas antes de medianoche”.

Kharrazi se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores entre 1997 y 2005 durante el gobierno del presidente reformista Mohamad Jatami. En los últimos años ocupó el cargo de jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Internacionales, órgano dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, y ejerció como asesor del líder supremo Ali Khamenei. También representó a Irán ante Naciones Unidas en Nueva York.

El fallecimiento se produjo en el contexto de una serie de ataques dirigidos contra figuras de alto rango del régimen iraní desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ofensivas que marcaron una nueva fase de la guerra en Medio Oriente. Desde entonces, se registró una sucesión de muertes dentro de las estructuras políticas y militares iraníes.

Entre marzo y abril, las bajas en el liderazgo iraní incluyeron al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y a los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib. La secuencia de ataques se concentró en figuras clave de la conducción política y de seguridad.

Según información de Mehr e ISNA reproducida en Telegram, el ataque que causó la muerte de Kharrazi fue calificado por el entorno oficial como un “atentado terrorista perpetrado por el enemigo estadounidense-sionista”. Las agencias iraníes también lo definieron como “mártir”.

En los últimos años ocupó el cargo de jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Internacionales, órgano dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, y ejerció como asesor del líder supremo Ali Khamenei

El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, describió al ex canciller como “un símbolo de la racionalidad estratégica y la autoridad diplomática”, según declaraciones recogidas por Tasnim. En ese marco, cuestionó a los adversarios al afirmar que no logran “explicar de forma convincente las estrategias del régimen en el ámbito internacional” y sostuvo que los ataques reflejan “la desesperación de quienes buscan el mal”.

El bombardeo que impactó en el domicilio de Kharrazi en Teherán se produjo en medio de la campaña militar intensificada desde fines de febrero. Medios oficiales iraníes informaron que su esposa murió en el mismo ataque. La sucesión de hechos se inscribe en una escalada de operaciones dirigidas contra integrantes de la cúpula del régimen iraní.

Mojtaba Khamenei amenazó con mantener la presión militar mientras avanzan las negociaciones con Estados Unidos

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, afirmó el jueves que la República Islámica no tiene intención de mantener un conflicto armado, aunque advirtió que no renunciará a sus intereses nacionales en el marco de las próximas negociaciones con Estados Unidos. “No buscamos la guerra y no la queremos. Pero no renunciaremos a nuestros derechos legítimos bajo ninguna circunstancia y, en este sentido, consideramos el frente de resistencia en su conjunto”, expresó en un comunicado difundido por la televisión estatal.

El mensaje se difundió en el contexto del duelo por la muerte de su padre y antecesor, el ayatollah Alí Khamenei, abatido durante los ataques iniciales del conflicto, y estuvo dirigido tanto a la sociedad iraní como a los países del Golfo. Khamenei remarcó la determinación de Irán de proteger sus intereses regionales y destacó la movilización interna. “Sus voces en las plazas públicas influyen sin duda en el resultado de las negociaciones”, sostuvo, al tiempo que instó a la población a mantenerse en las calles tras el acuerdo de cese al fuego.

En los últimos años ocupó el cargo de jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Internacionales, órgano dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, y ejerció como asesor del líder supremo Ali Khamenei (REUTERS)

El comunicado se conoció mientras rige un alto al fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, tras intensos combates y amenazas. Khamenei señaló que la gestión del estrecho de Ormuz entrará en una “nueva fase”, sin detallar cambios, y llamó a los países del Golfo a responder de forma adecuada para “demostrarles (su) hermandad”.

También advirtió sobre las “falsas promesas de los enemigos” y reiteró el compromiso de buscar justicia por las víctimas, que según cifras oficiales superan los 3.000. Las declaraciones se producen en la antesala de la reunión entre delegaciones de ambos países prevista para este fin de semana en Islamabad.

(Con información de AFP y EFE)