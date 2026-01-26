Perú Deportes

Andrea Ampuero y el reto que significó salvar la categoría con Wanka: “La revalidación es más fuerte que jugar una final”

La experimentada voleibolista afirmó que luchar por la permanencia supone un desafío incluso más exigente que disputar la final por el título de la Liga Peruana de Vóley

La experimentada voleibolista afirmó que luchar por la permanencia supone un desafío incluso más exigente que disputar la final por el título nacional. (La Cátedra Deportes)

Deportivo Wanka aseguró su permanencia en la Liga Peruana de Vóley tras disputar una revalidación intensa, emocional y cargada de presión. El encuentro ante Kazoku No Perú representó mucho más que un simple partido: era la última oportunidad para mantenerse en la máxima categoría. Una de las referentes del equipo, Andrea Ampuero, voleibolista de 38 años, analizó lo vivido dentro y fuera de la cancha en este exigente cuadrangular.

Sabíamos que iba a ser un partido duro”, señaló Ampuero tras el triunfo. “Los dos primeros sets se nos dieron bien, pero a partir del tercero nos desconcentramos mucho, sobre todo en el trabajo de traer bolas, que era algo que teníamos que hacer mejor”, explicó. Pese a ello, remarcó que el equipo supo sostenerse: “El grupo se mantuvo fuerte y eso fue clave”.

Para la experimentada jugadora de Wanka, el aspecto psicológico fue determinante en el desarrollo del encuentro. La punta nacional recordó que este punto había sido trabajado previamente y que se reflejó en el desenlace del partido. “Lo dije en una entrevista pasada: trabajamos mucho en eso, y hoy se ha demostrado. Estoy contenta por el club”, afirmó.

En una revalidación donde el margen de error es mínimo, la confianza colectiva jugó un rol fundamental. “Esto era todo o nada. Hay muchas emociones y sabemos cuál es la principal, pero son cosas que se pueden manejar”, explicó. En ese sentido, valoró el aprendizaje del grupo a lo largo de la temporada: “El equipo ha aprendido a manejar esos momentos y hoy se vio reflejado en la cancha”.

Andrea Ampuero en el duelo
Andrea Ampuero en el duelo decisivo ante Kazoku No Perú. Crédito: LPV

El apoyo del público y el esfuerzo del equipo

Ampuero también tuvo palabras de agradecimiento para quienes acompañaron al equipo desde las tribunas. “Quiero agradecer al público que vino a apoyar y a cada una de las chicas, porque dieron lo mejor de ellas”, expresó. Para la referente de Wanka, el partido dejó sensaciones positivas más allá del resultado: “Yo creo que hoy se vio un buen partido”.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la presencia en la grada de su hija Brenda Quiroz, también voleibolista y actual integrante del club Géminis. “La verdad me emociona verla. Mis hijos son mi todo, son mi impulso para seguir (...) Mi sueño es jugar con ella, no sé si se vaya a dar o no, pero vamos a analizarlo en el camino”, confesó la punta de 38 años, visiblemente conmovida.

“La revalidación es más fuerte que una final”

Cuando Kazoku logró empatar el partido y llevar la definición al quinto set, Andrea Ampuero asumió un rol determinante dentro del campo. “Créeme que dije que no vamos a perder. Yo estaba clara y se lo dije a cada una de mis compañeras: hoy ganamos”, relató. Su mensaje fue claro y directo: “Métanse en la cabeza que hoy ganamos, no vamos a perder. Entren al campo, que fluya, juguemos”. Finalmente, la convicción se tradujo en victoria.

Al poner en perspectiva lo vivido, Ampuero fue contundente al describir lo que significa disputar una revalidación. “Jugar la revalidación es más fuerte que jugar una final. Es darlo todo o irte a la baja”, sentenció. También tuvo palabras de respeto para el rival: “Kazoku hizo un muy buen partido. Se van tristes, imagino, pero era lo que tocaba”.

Con una destacada actuación de Melissa Garciglia, elegida la mejor jugadora, Deportivo Wanka logra una victoria crucial. El video muestra la alegría del equipo ganador al salvar la categoría y la decepción del equipo rival.

Con experiencia, liderazgo y carácter, Andrea Ampuero fue una de las piezas clave para que Deportivo Wanka conserve la categoría, demostrando que en partidos como estos no solo se juega vóley, sino también temple, convicción y corazón.

