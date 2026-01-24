Perú Deportes

Gol de Luis Ramos tras sutil definición en Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

El delantero nacional volvió a convertir con la camiseta blanquiazul, tras definir con categoría el 3-0 en Matute, ampliando la ventaja a favor de su equipo

El delantero puso el 3-0 en la 'Noche Blanquiazul' 2026. (Video: L1MAX)

Luis Ramos volvió a ratificar su buen momento goleador con la camiseta de Alianza Lima antes del inicio oficial de temporada. Este sábado 24 de enero, en el amistoso frente a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026, el delantero nacional exhibió su capacidad para definir en el área y fue el encargado de sentenciar el 3-0 a favor de los ‘íntimos’.

La anotación del ‘9’ aliancista se produjo al minuto 73′ tras un contragolpe bien ejecutado por el conjunto ‘blanquiazul’, que supo capitalizar los espacios otorgados por la defensa del equipo estadounidense. La acción nació en los pies de Alan Cantero, quien desde el mediocampo filtró un pase preciso para Federico Girotti.

El delantero argentino avanzó con velocidad hacia el área rival y en el momento más oportuno cedió el balón a Luis Ramos, que ingresaba libre de marca por el sector opuesto. Con total serenidad, el atacante peruano definió con clase ante la salida del portero y selló uno de los momentos más celebrados de la noche en el estadio Alejandro Villanueva.

Más allá del gol, Ramos mostró movilidad, participación en el juego ofensivo y capacidad para asociarse con sus compañeros, dejando buenas sensaciones en un partido que sirvió como presentación oficial del plantel ante su público. Su tanto no solo amplió la ventaja en el marcador, sino que también significó un impulso personal en el inicio de la temporada.

El delantero nacional inició un nuevo capítulo en su carrera con la camiseta 'blanquiazul'. (Video: Prensa AL)

El gol del delantero se dio en un contexto favorable para Alianza Lima, que dominó gran parte del encuentro y supo capitalizar sus oportunidades. En ese escenario, Ramos respondió cuando tuvo su chance y volvió a celebrar en el estadio Alejandro Villanueva, escenario que conoce bien.

Luis Ramos y su segundo gol en la pretemporada de Alianza Lima

Con esta actuación, Luis Ramos se consolida como una pieza importante en el ataque de Alianza Lima de cara al inicio de la Liga 1 2026, certamen en el que el conjunto ‘blanquiazul’ buscará arrancar con el pie derecho y mantener el buen nivel exhibido durante su presentación oficial ante la hinchada.

El delantero nacional ha marcado su segundo gol en igual número de partidos con el equipo de La Victoria, tras haber convertido previamente ante Colo Colo en la Serie Río de la Plata. Se trata de un arranque prometedor que empieza a generar expectativa entre los aficionados, quienes ven en Ramos una alternativa confiable para potenciar el frente ofensivo en la nueva temporada.

El delantero entró desde el banco de suplentes y puso el 2-1. (Video: ESPN)

Una victoria que ilusiona

Alianza Lima celebró su Noche Blanquiazul 2026 con una contundente victoria por 3-0 ante Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva, en un encuentro que sirvió como última prueba antes del inicio de la competencia oficial. El conjunto íntimo fue superior en el desarrollo del juego y supo imponer su propuesta ante un rival internacional.

La figura del partido fue Paolo Guerrero, quien volvió a demostrar su jerarquía al marcar un doblete, mientras que Luis Ramos se encargó de cerrar la goleada con una definición precisa. La efectividad en ataque y el orden colectivo fueron aspectos destacados del equipo, que respondió de buena manera ante su hinchada.

Con este resultado, Alianza Lima dejó atrás su etapa de preparación y ahora centra toda su atención en el debut oficial frente a Sport Huancayo, correspondiente a la fecha inaugural del Torneo Apertura. El objetivo del equipo blanquiazul será trasladar las buenas sensaciones de su presentación a un inicio sólido en la Liga 1 2026.

