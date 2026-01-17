Tomás Martínez firma por Barcelona de Guayaquil como jugador libre luego de tres campañas en Melgar de Arequipa

Tomás Martínez, nuevo refuerzo del SC Barcelona de Guayaquil tras desvincularse de FBC Melgar. Crédito: Difusión.

Tomás Martínez inicia una nueva etapa profesional tras concretar su fichaje por el Barcelona de Guayaquil. El mediocampista argentino llega al ‘ídolo del astillero’ después de una etapa de tres años en el FBC Melgar de Perú. Su salida de la escuadra arequipeña se produjo debido a que el técnico Juan Reynoso decidió no contar con él para el proyecto deportivo de 2026.

Ante este escenario, el jugador resolvió su desvinculación y llega a Ecuador como agente libre con un contrato por una temporada, según informó el periodista especializado en contrataciones internacionales, César Luis Merlo.

Este traspaso representa un hito estadístico para el futbolista, pues Barcelona se convierte en el octavo club de su trayectoria profesional. El talentoso creativo, formado en las inferiores de River Plate, afrontará este desafío bajo las órdenes del estratega venezolano César Farías.

SC Barcelona será el octavo club en la carrera de Tomás Martínez. Crédito: X (antes Twitter)

No obstante, el estratega ‘llanero’ aún no toma el mando de los entrenamientos de forma oficial debido a un trámite pendiente con su documentación. Se espera que el volante sea el eje del mediocampo que Farías diseñó para recuperar el protagonismo en la LigaPro.

‘Tomi’ tendrá la oportunidad de disputar nuevamente la Copa Libertadores, ya que su nuevo equipo participará desde la fase previa. En la segunda ronda, Barcelona se medirá ante Argentinos Juniors en partidos de ida y vuelta programados para el 18 y 25 de febrero.

El club busca repetir el buen desempeño de la edición pasada, cuando superó estas instancias preliminares tras eliminar al Corinthians de Brasil. Conviene recordar que aquella vez, en la fase de grupos, el equipo ecuatoriano no pudo ante Universitario de Deportes y perdió ambos encuentros.

Con gol de Alex Valera, los 'cremas' derrotaron 1-0 a los ecuatorianos en Lima. (Video: ESPN)

Expectativas iniciales y éxito juvenil

Tomás Martínez emergió de las divisiones menores de River Plate como un proyecto de gran nivel, ganándose el rótulo de figura emergente tras su estreno en 2013 gracias a su excelente lectura de juego. Ese potencial se confirmó con la selección argentina U20, donde cumplió un rol protagónico en la obtención del título sudamericano de 2015 en tierras uruguayas.

Durante dicho certamen, ‘Tomi’ fue el eje del mediocampo en el esquema de Humberto Grondona, siendo el principal habilitador de un equipo que, gracias a su aporte, aseguró su presencia tanto en la cita mundialista de la categoría como en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos.

Luego de su ciclo en el cuadro bonaerense, el volante inició un periplo fuera de su país que le permitió forjarse un nombre en el extranjero. Su trayectoria incluye una etapa de gran continuidad en el Houston Dynamo de la MLS, además de un paso por el fútbol de Europa y Sudamérica en instituciones como el Tenerife de España, el Sporting Braga de Portugal y Defensa y Justicia, antes de su arribo al FBC Melgar.

Tomás Martínez nació futbolísticamente en River Plate. Crédito: La Capital de Mar del Plata.

El 2025 de SC Barcelona

En el plano internacional, el ‘ídolo’ inició su camino en la Copa Libertadores pasada bajo la dirección técnica de Segundo Castillo. Aunque existía optimismo por la identidad que el estratega brindaba al grupo, el rendimiento del equipo decayó drásticamente conforme avanzó la fase de grupos.

Tras una serie de derrotas determinantes, incluyendo caídas clave ante Universitario e Independiente del Valle, Barcelona quedó eliminado prematuramente con apenas cuatro puntos. Este fracaso continental, que incluso lo dejó fuera de la Copa Sudamericana, precipitó la salida de Castillo del banquillo amarillo a mitad de año.

En cuanto al torneo doméstico, Barcelona mostró su mejor versión durante la primera etapa de la LigaPro, logrando un meritorio segundo lugar en la fase regular que lo mantuvo en la pelea por el título. No obstante, esa competitividad no se sostuvo en la segunda etapa ni en el hexagonal final, donde cedió terreno ante sus rivales directos.

La derrota ante Independiente del Valle en la jornada definitiva sentenció sus aspiraciones, relegándolo al tercer puesto de la tabla acumulada. Con este resultado, el club no pudo asegurar el pase directo a grupos y debió conformarse con disputar la fase previa de la Copa Libertadores 2026.