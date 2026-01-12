Perú Deportes

Regatas vuelve a sonreír en la Liga Peruana de Vóley: cortó su mala racha con triunfazo ante Circolo en cinco sets

El club chorrillano volvió a saborear la victoria en el inicio de la segunda etapa tras tres partidos consecutivos sin ganar, con una destacada actuación de su capitana, Kiara Montes, quien regresó en gran nivel y fue clave en el resultado positivo

Regatas derrotó 3-2 a Circolo
Regatas derrotó 3-2 a Circolo Sportivo Italiano. Crédito: LPV

Regatas Lima dejó atrás su momento más complicado en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y arrancó la Fase 2 con una victoria clave. El equipo chorrillano se impuso por 3-2 ante Circolo Sportivo Italiano (25-18, 28-26, 31-33, 19-25 y 15-9) en un duelo intenso y cambiante, que le permitió cortar una racha negativa y recuperar confianza en un tramo decisivo del campeonato.

El triunfo llegó en el Polideportivo de Villa El Salvador, escenario que fue testigo de un encuentro cargado de emociones y cambios de dominio. El elenco dirigido por Horacio Bastit mostró una versión más competitiva desde el inicio, pero también tuvo que sobreponerse a momentos de tensión y a la reacción de un rival que exigió hasta el límite.

Regatas comenzó el encuentro con autoridad, mostrando mayor orden colectivo y efectividad en ataque. Esa superioridad se reflejó en los dos primeros parciales, que quedaron en manos del conjunto chorrillano por 25-18 y 28-26, sacando una ventaja importante y dando la sensación de tener el partido controlado.

Sin embargo, Circolo no bajó los brazos y reaccionó cuando el duelo parecía inclinarse definitivamente. El tercer set fue el más extenso y disputado de la noche: tras múltiples puntos largos y una lucha punto a punto, el equipo italiano se lo llevó por 33-31, un golpe anímico que cambió el rumbo del partido.

Circolo Sportivo Italiano ganó el tercer set frente a Regatas Lima y extiende la definición del partido en una cuarta tanda. | Latina

Ese impulso fue clave para que las ‘circolenses’ igualaran el marcador global al quedarse también con el cuarto parcial por 25-19, llevando el encuentro a un quinto set decisivo.

Lejos de caerse anímicamente, Regatas respondió con personalidad en el momento más crítico. En el ‘tie-break’, el equipo chorrillano fue contundente, ajustó su bloqueo y defendió mejor, imponiéndose con claridad por 15-9 para sellar un triunfo tan trabajado como necesario. La reacción en el set final evidenció una mejora en el aspecto mental, uno de los puntos que más le había costado al equipo en la primera etapa del torneo.

El regreso determinante de Kiara Montes

Uno de los grandes focos del partido fue el regreso de Kiara Montes, quien volvió a la competencia tras superar una lesión y tuvo un impacto inmediato. La capitana fue elegida MVP del encuentro, aportando 16 puntos, pero sobre todo liderazgo y estabilidad en los momentos de mayor tensión.

Su presencia era una necesidad para Regatas, que venía de encadenar tres derrotas consecutivas y había cerrado la Fase 1 con muchas dudas. Con Montes en cancha, el equipo mostró otra cara.

Kiara Montes fue la MVP
Kiara Montes fue la MVP de la victoria de Regatas ante Circolo. Crédito: Regatas

Katy Ryan empieza a marcar diferencias

La máxima anotadora del partido fue la estadounidense Katy Ryan, quien firmó una actuación sobresaliente con 29 puntos. La norteamericana, anunciada como refuerzo hace apenas un par de semanas, ya comienza a demostrar por qué fue una apuesta importante para el club.

Su potencia ofensiva fue clave para sostener a Regatas en los momentos de presión y aparece como una de las principales cartas del equipo para lo que resta de la temporada.

Regatas Lima superó a Circolo Sportivo Italiano en un encuentro de cinco sets y sumó una nueva victoria en la jornada de la Liga Nacional. | Latina

Tabla y desafío internacional en el horizonte

Con este triunfo, Regatas ascendió al quinto lugar de la tabla, aunque todavía se mantiene lejos de los líderes del campeonato. No obstante, la victoria representa un envión anímico fundamental para encarar la Fase 2 con mayor confianza.

Además, el conjunto chorrillano tiene un desafío mayor en el horizonte: el Sudamericano de Clubes 2026, donde será uno de los tres representantes peruanos. Para competir a ese nivel, el cuadro chorrillano deberá consolidar su mejor versión y sostener actuaciones como la mostrada ante Circolo, en un momento clave de la temporada.

