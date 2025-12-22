André Carrillo presumió de su nuevo título con Corinthians y Jefferson Farfán lo vaciló: “Valen las Copas de Arabia Saudita”

André Carrillo presumió de su nuevo título con Corinthians y Jefferson Farfán lo vaciló.

André Carrillo no parecía tener esperanzas para reaparecer este año luego de una fuerte lesión en los ligamentos de su tobillo izquierdo en agosto. Sin embargo, no solo pudo recuperarse en tiempo récord, sino también ha tenido continuidad y pudo conquistar la Copa de Brasil con Corinthians. Justamente, la ‘Culebra’ presumió de este nuevo título con el ‘timao’ y Jefferson Farfán no dudó en vacilarlo en redes sociales.

Todo se dio a raíz de una historia subida en la cuenta de Instagram de ‘Son Datos No Opiniones’, que con la gesta histórica del conjunto brasileño, el exvolante de Benfica alcanzó los 17 títulos en su carrera deportiva, igualando así a ‘Jeffry’ en un ránking de los futbolistas peruanos con más títulos oficiales.

André Carrillo besando el trofeo de la Copa de Brasil conseguido con Corinthians.

De hecho, Carrillo Díaz etiquetó a Farfán y a Claudio Pizarro. Al ‘Bombardero de los Andes’ le mencionó: “Mi capitán, te estoy alcanzando, cuidado”, agregando emojis de risas por los 19 que acumuló el exartillero de Bayern Múnich. En tanto, a la ‘Foquita’ le colocó: “ídolo, te alcancé”.

La respuesta de Farfán Guadalupe no se hizo esperar. Fiel a su estilo, lo felicitó por este logro y bromeó con que valían los trofeos obtenidos durante su etapa en Arabia Saudita. “Felicitaciones mi gato. Valen las Copas de Arabia Saudita. Te amo”, indicó agregando con otros emojis de risas.

Por su parte, Pizarro Bosio también se pronunció y solo atinó a reírse y felicitarlo. Claudio ha sido el máximo exponente peruano en el extranjero con títulos en el conjunto ‘bávaro’, así como en Werder Bremen.

André Carrillo compartió historia en Instagram tras ganar la Copa de Brasil con Corinthians y Jefferson Farfán lo vaciló.

Cabe mencionar, que la Copa de Brasil no es el único título que ganó André Carrillo en Corinthians. En marzo de este año alzó el Campeonato Paulista tras el triunfo 1-0 sobre Palmeiras.

Eso sin contar que en Arabia Saudita tuvo bastante éxito de la mano de Al Hilal y Al Qadisiyah, siendo clave en ambos clubes. Con Sporting de Lisboa y Benfica también se las ingenió para levantar algún galardón.

¿André Carrillo jugaría en Universitario o Sporting Cristal?

En entrevista para el programa de YouTube, ‘Sin Cassette’, André Carrillo abordó la posibilidad de retornar al fútbol peruano en un futuro. El atacante manifestó que su futuro profesional permanece abierto y que no descarta ninguna opción en la recta final de su carrera. “Yo no cierro ninguna puerta, no puedo. Es una carrera en la que no sabes qué va a suceder más adelante. No sé si mañana Alianza Lima me quiere, si Sporting Cristal me quiere, si la ‘U’ me quiere, no tengo ni idea. Por eso, lo tomo con naturalidad", explicó.

La ‘Culebra’ recalcó su profesionalismo ante la opción de vestir la camiseta de cualquier club importante del país, aunque admitió una preferencia natural por Alianza Lima, institución en la que inició su trayectoria. “Si pinta jugar en otro club, normal, no hay problema, soy profesional. Soy hincha de Alianza Lima, claramente, es donde he empezado mi carrera. He sido muy feliz ahí, me encantaría volver, pero uno nunca sabe. No he tenido ninguna conversación con Alianza cuando salí de Al Qadisiyah”, señaló.

Eso sí, el mediocampista de 34 años aseguró encontrarse cómodo en Corinthians. “Hoy por hoy te digo que estoy feliz en Brasil, pero tú nunca sabes. No puedes decir ‘me veo’. Siempre dije que me gustaría volver en buen nivel, no sabría decirte, puede que sí. No sé si juego en Corinthians dos o tres años, si me quiero retirar acá, si me quiero quedar a vivir por aquí, no tengo idea. Pero siempre está esa posibilidad”, añadió.

La 'Culebra' dejó abierta la opción de regresar a la Liga 1 y también habló de lo que haría después de retirarse. (Video: Sin Cassette)