André Carrillo reaparece como titular en victoria de Corinthians después de superar una dura lesión ligamentaria

André Carrillo reapareció en las canchas tras superar una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo. | X / Corinthians

André Carrillo regresó al gramado de juego en un compromiso oficial tras superar con éxito su proceso de recuperación. El 6 de agosto, en un duelo ante Palmeiras por Copa de Brasil, se retiró del campo del Allianz Parque producto de un choque con el argentino Agustín Giay. Luego del encuentro, el club emitió un comunicado sobre la salud del jugador.

Las noticias no fueron alentadoras. El diagnóstico indicó que el ex Sporting de Lisboa y Benfica presentaba una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo. El retorno del jugador estaba previsto para la próxima temporada, pero Carillo se ha adelantado a las proyecciones y se puso a punto para unirse nuevamente a la consideración del comando técnico.

Esta tarde, el polifuncional deportista peruano de 34 años volvió al ruedo en la victoria de su equipo por la mínima diferencia. El ‘Timão’ conquistó tres puntos claves para consolidarse en los puestos de Copa Sudamericana. El tanto de la victoria estuvo a cargo de Charles, quien suplió a Carillo a los 62 minutos.

André Carrillo disputó 62 minutos en su regreso a las canchas tras superar dura lesión. - Crédito: Difusión

La ‘Culebra’ regresó a su lugar como mediocampista por derecha. De acuerdo con el portal Sofascore, completó 40 de 46 pases cortos y acertó uno de cuatro pases largos; recuperó tres balones; ganó un duelo de nueve sobre el verde; y cometió cuatro infracciones.

Interés desde Porto Alegre

Aunque André Carrillo ha renovado su vínculo con Corinthians hasta diciembre de 2026 después de marcar diferencias en sus primeros meses dentro de la institución, varios clubes de la élite de Brasil tocaron a su puerta con sondeos y llamadas. El SC Internacional ha sido el más interesado en hacerse con sus servicios, a partir de la llegada de un nuevo cuerpo técnico que conoce a la perfección a la ‘Culebra’.

No obstante, el futbolista peruano ha ignorado el tema asegurando que “tengo contrato y, sinceramente, estoy muy contento aquí. No he recibido ninguna oferta; Ramón (Díaz) y Emiliano (Díaz) no me han dicho nada. Hablo con ellos casi a diario. Tenemos una muy buena relación”.

Ramón Díaz rescató a André Carrillo del letargo. - Crédito: Difusión

Carrillo ha destacado por su velocidad y habilidad cuando arrancó como extremo. Inició su carrera en Alianza Lima, luego brilló en el Sporting Lisboa al igual que en Benfica. Su paso por el Al-Hilal consolidó su éxito internacional. Figura clave en la selección peruana, participó en el Mundial 2018.

Duelo de peruanos

Por la jornada 31 del Brasileirao, Corinthians recibirá a Gremio de Porto Alegre en Sao Paulo. El compromiso está pactado para el domingo 2 de noviembre a las 14:00 horas en todo el territorio peruano. El duelo marcará el enfrentamiento entre los equipos en que militan dos deportistas nacionales.

André Carrillo, por un lado, ha regresado a la competencia oficial tras recuperarse de una lesión que lo marginó de los terrenos de juego por cerca de tres meses. El ex Al-Hilal y sus compañeros no pueden descuidar la ventaja de tres puntos que por ahora les brinda un pasaje hacia la Copa Sudamericana 2025.

Por otro lado, Erick Noriega y Gremio urgen de regresar a la senda de la victoria y desprenderse de una vez por todas de los puestos de descenso. Actualmente, el cuadro ‘gaúcho’ se mantiene en la 29° posición con 36 unidades, a cinco de la última casilla de la pérdida de categoría.